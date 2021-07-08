«Вы человек верующий?» Азарёнок рассказал, почему простил женщину, которая в толпе дала ему пощёчину

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Один из ваших первых стендапов на ТВ, насколько я помню, был в стихах и о православных ценностях. Вы верующий человек? Григорий Азаренок, СТВ:

Да. Марат Марков:

Верующим людям завещано прощать. Вы переводчика в суде, эту даму, поэтому простили?

Григорий Азаренок:

Люби врагов своих, бейся с врагами отечества и ненавидь врагов Господа Бога. Это сказал святой православный митрополит Филарет Московский. Ольга Калацкая – это враг свой, она лично ко мне подошла, дала пощечину. У меня претензий нет. Бейся с врагами отечества, ненавидь врагов Господа Бога. А у наших змагаров все смешалось. Марат Марков:

Вы попросили ее не привлекать к уголовной ответственности. Чтобы не давать реального срока. Григорий Азаренок:

Да, Следственный комитет сработал, потому что было правонарушение. Я вот хочу отрефлексировать, хотя я ей писал. Она рассказывала, что случайно на могілкі ходила, пришла, абразілась, потому что я что-то не то спрашиваю. Подошла и дала по уху, поты яшчэ адну. Между первым и вторым эпизодами было 40 минут. Это надо было 40 минут ходить вместе с передвигающейся колонной и абражацца. Ну, понятно. Знаете, интеллигенция она, за нее ПЕН-центр американский вступился. Подойти в лицо: «Азаренок? – Да. – Я тебя ненавижу», – и пощечину. Все, вопросов нет. Сзади, со спины ткнуть, повернулся, ударила, убежала за всех. Марат Марков:

А вы жалели о своем поступке?