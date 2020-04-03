«Теперь это наш талисман». Газету с подписью Президента вручили белорусскому школьнику

Новости Беларуси. Всегда быть честными и справедливыми – такие пожелания от Президента получили 3 апреля в небольшой гимназической газете Быхова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экземпляр «Гонга» – именно так называется издание – представил Александру Лукашенко местный гимназист Дима Иванов еще в начале марта. Это был один из самых ярких моментов церемонии вручения паспортов юным и талантливым белорусам. И вот газета с автографом и напутствием от главы государства вернулась к гимназистам. С начинающим коллегой пообщалась Ирина Недобоевой.

Принимать газету собственного производства с подписью главы государства – большая гордость, говорит Дима Иванов. А все началось еще в середине марта. Именно тогда, во время получения паспорта из рук Президента, ученик быховской гимназии дал обещание.

Дмитрий Иванов, ученик Быховской гимназии, заместитель главного редактора газеты «Гонг»:

Не будете ли вы против, если сейчас мы сделаем памятное фото, а свежий номер я обязательно вам передам. И я сдержал свое обещание и передал свежий номер Президенту. А он подписал его. Теперь это наш талисман, чтобы двигаться вперед и не останавливаться.

Статью с памятным фото на обложке написал Дима Оскирко. Признается, что и представить не мог такой резонанс.

Дмитрий Оскирко, ученик Быховской гимназии:

Не каждый день твой коллега по редакции получает паспорт из рук главы государства. Потому я решил написать про этот знаковый случай. Честно, не ожидали, потому что город-то у нас маленький.

В редколлегии газеты с десяток сотрудников. Главный редактор – педагог-организатор Елена Ивашкова, заместитель – герой сюжета Дмитрий Иванов. И корреспонденты.

Анна Окрут, ученица Быховской гимназии:

У нас очень много разных мероприятий проходит в школе и вообще в нашем городе, поэтому наши выпуски всегда очень интересные и содержательные. Это дает стимул, что нас заметили на уровне республики, это дает еще больше сил работать.

– Это первое настоящее интервью Дмитрия у журналиста.

– Расскажите, каким был первый выпуск газеты «Гонг»?

– Это как раз и есть первый выпуск газеты «Гонг». Он вышел в сентябре 2010 года. С тех пор издание кардинально изменилось: добавилось больше рубрик, появилось больше наглядности, печать из черно-белой трансформировалась в цветную.

Уже скоро 10 лет, как газета каждый месяц выходит в печать. На семи полосах ребята рассказывают о том, что по их мнению важного и интересного произошло в стенах учебного заведения и райцентра.

Полина Адамченко, ученица Быховской гимназии:

Основная – это новостная рубрика, в которой мы рассказываем про все основные события, проходящие у нас в гимназии, в районе, может быть, даже в республике. Ну и, конечно, то, что находится в центре внимания – безопасность, экология. Но на данный момент, конечно, в центре внимания у нас здоровье. Здоровье не только у нас, мы стараемся соответствовать и мировым газетам.

Елена Ивашкова, главный редактор газеты «Гонг»:

Здорово, что такие простые вещи для ребят превратились во что-то важное. И хобби для них сейчас – это уже что-то большее. То есть они уже себя почувствовали журналистами.