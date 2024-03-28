Вузы Беларуси увеличат количество бюджетных мест

Шаг навстречу абитуриентам. В 2024 году шанс сдать централизованный экзамен появится даже у тех, кто был удален из аудитории за списывание. Для них предусмотрели дополнительные даты, 19 и 21 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее пересдать экзамен можно было только через год.

Однако поступить такие абитуриенты смогут только в колледжи, вступительная кампания в вузах к тому моменту уже закончится. Как сообщили в Министерстве образования, цифры набора в целом останутся на уровне 2023 года. При этом количество бюджетных мест вырастет на 3 000. Университеты ждут в первую очередь мотивированных молодых людей. Как того требует Президент, гораздо больше внимания стали уделять приглашению заказчиков кадров в вузы. Без них не обходится ни один день открытых дверей, а значит, можно ожидать увеличения количества «целевиков». Для них и льготников в вузах выделят около 80 % бюджетных мест.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

«Целевики» – это наиболее мотивированные ребята, потому что они выбирают фактически не только учреждения образования, не только специальность, но и будущее свое место работы, на котором они будут работать в течение 5 лет. Это очень большое преимущество. Потому что уже с первого курса при обучении они будут проходить, выполнять курсовые, дипломную работу и практические занятия именно на базе той организации, которая является его будущим местом работы. Это позволит фактически на протяжении учебы уже создать не только профессиональные навыки, компетенции, но и создать хороший коллектив, хорошую адаптируемость на первом рабочем месте.