Показаны землянки, санчасть, кухня. Вот почему стоит посетить «Партизанский лагерь» в «Станьково»
Есть место в «Станьково» для патриотического туризма. Военно-исторический комплекс «Партизанский лагерь» впечатляет гостей и режиссеров, которые неустанно снимают здесь фильмы, рассказали в программе «Путевка BY».
Удачно реконструировали 10 землянок и выбрали глухое место посреди леса и непроходимых болот. Атмосфера погружает в суровые будни, пропахшие костром и порохом. На входе символично горит алая звезда и установлен памятник лесным бойцам. Более 374 тысяч человек участвовало в партизанском движении на территории Беларуси.
Инесса Бульцис, экскурсовод:
В лагере было не обойтись без санитарной части, кухни, в нашем случае она является еще и школой. Около 20 человек могло размещаться в одной землянке. Порой, ветераны нам рассказывали, что в землянке могло быть до 40 человек и печки просто не хватало для того, чтобы отопить большое помещение, часто волосы к утру примерзали к нарам. Было не обойтись без бани, без оружейной мастерской и навеса для животных, где содержали скот. Те землянки, которые представлены у нас, – это идеальные условия. Зачастую в то время все было гораздо хуже.
Лесной приют бойцы строили в сжатые сроки, так как часто переходили с места на место. Если базировались на год, был другой подход. Чтобы защититься от осадков, смешивали глину с водой и пропитывали ветви, которые шли на крышу. Застеклить окна не было возможности. Использовали промасленную бумагу. Двери также были роскошью. Проходы завешивали тряпками и плащ-палатками. Согревались при помощи буржуек, но топили по-черному, чтобы быть максимально незаметными для врага...
Инесса Бульцис:
Партизанские землянки не только хорошо маскировались, нужно было обеспечить защиту от воздушных атак, но противотанковых и зенитных установок не было. Приходилось зачастую использовать обычные пулеметы, таким образом их устанавливали на столбе и на колесе телеги и стреляли в воздух по самолетам.
Подробности в видео.