Показаны землянки, санчасть, кухня. Вот почему стоит посетить «Партизанский лагерь» в «Станьково»

Есть место в «Станьково» для патриотического туризма. Военно-исторический комплекс «Партизанский лагерь» впечатляет гостей и режиссеров, которые неустанно снимают здесь фильмы, рассказали в программе «Путевка BY». Удачно реконструировали 10 землянок и выбрали глухое место посреди леса и непроходимых болот. Атмосфера погружает в суровые будни, пропахшие костром и порохом. На входе символично горит алая звезда и установлен памятник лесным бойцам. Более 374 тысяч человек участвовало в партизанском движении на территории Беларуси.

Инесса Бульцис, экскурсовод:

В лагере было не обойтись без санитарной части, кухни, в нашем случае она является еще и школой. Около 20 человек могло размещаться в одной землянке. Порой, ветераны нам рассказывали, что в землянке могло быть до 40 человек и печки просто не хватало для того, чтобы отопить большое помещение, часто волосы к утру примерзали к нарам. Было не обойтись без бани, без оружейной мастерской и навеса для животных, где содержали скот. Те землянки, которые представлены у нас, – это идеальные условия. Зачастую в то время все было гораздо хуже.