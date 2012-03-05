Учимся грамотно ухаживать за губами и правильно наносить помаду

Объемные, тонкие, пухлые или бантиком – все это о них. О наших губах! Это – самая чувствительная зона лица, требующая особого ухода. Во-первых, скажите «нет» трещинкам и сухости.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Чтобы помада хорошо держалась, губы должны быть ухожены. Поэтому очень важно применять такие средства как бальзам для губ, гигиеническая помада с витамином А и Е. Если губы шелушатся, 1-2 раза в неделю очень полезно наносить специальные отшелушивающие маски. После этого обязательно губы нужно увлажнить.

Затем подбираем основной оттенок и к нему тон в тон карандаш.

Для яркости цвета перед нанесением стоит покрыть губы тонким слоем тонального крема.

Выбрать блеск или помаду – решать вам. Но стилисты рекомендуют для дневного выхода пользоваться легкими текстурами.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Алена у нас осеннего цветотипа, поэтому мы выбрали розовый блеск теплого оттенка.

Сначала наносим контур.

Чтобы визуально увеличить губы, необходимо отступить от их верхней границы один миллиметр и от центра к краям аккуратно нанести контур.

На нижней губе движения карандаша происходят наоборот – от уголков к центру.

Но и это еще не все. Внимание! Секрет от стилиста!

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Также объема мы добиваемся следующим образом: от верхней границы делаем карандашом черточки.

Такие вертикальные линии прорисовываем как на верхней, так и на нижней губе.

Блеск и помаду можно наносить непосредственно из флакона. Стилисты же, для соблюдения гигиены, пользуются профессиональной упругой кистью, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

По колористике помада подбирается в зависимости от цветотипа. Для холодного – холодные тона помады, для теплого – теплые тона.

Для вечернего выхода лучше использовать помады. Они стойкие и более выразительно смотрятся на губах.

Сначала мы наносим контур.

Контур мы наносим так же, как и в случае с блеском. Отступаем один миллиметр и прорисовываем линию, а затем делаем вертикальные штрихи. Помните: если вам не нравятся яркие помады, но на званом вечере хочется выглядеть феерично, подберите подходящий вам, но более приглушенный оттенок.

Не желаете загромождать косметичку десятками разных цветов? Тогда просто запаситесь карандашами. Под светлую помаду нанесите контур потемнее и, вуаля, больше нет необходимости в более затененном средстве.

Помаду наносим по контуру, а затем растушевываем к середине. Растягиваем губы в улыбке для детального прокрашивания.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Чтобы помада хорошо держалась, необходимо первый слой промокнуть.

После этого, для более стойкого результата, чуть припудрите губы. Затем наносите второй слой в той же последовательности.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

Чтобы увеличить верхнюю губу, на нее нужно нанести хайлайтер (специальное средство со светоотражающими частичками)вот сюда вот.

Секретное средство наносим на ямочку верхней губы и возле уголков нижней. Затем, не спеша, растушевываем кистью.

Татьяна Седова, стилист-визажист:

На середину нижней губы наносим блеск. Он может быть как по цвету помады, так и прозрачным. Мы создаем объем для нижней губы.

Столь выразительные и ухоженные губы вмиг привлекут внимание. А потому пользуйтесь ими! Улыбайтесь и не бойтесь целоваться!