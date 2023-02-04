Февраль удивит белорусов морозами! Прогноз синоптиков на начало месяца

Как встретили белорусы наступление последнего зимнего месяца? Как ни удивительно, с капелью, градом и снежными заносами. Такой он, непредсказуемый февраль.
Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
Стоит отметить, что нынешний зимний сезон белорусам удалось пережить безболезненно, главное, чтобы климатическая зима совпала с календарной и не решила задержаться в наших краях еще на месяцок.
Уже с начала недели морозы усилятся. Средняя температура воздуха по стране будет колебаться в пределах -5...-7 °C. В ночное время суток столбик термометра опустится до -9 °C, а в северном регионе страны до -11 °C. Погода при этом ожидается преимущественно ясная, с переменной облачностью, но без существенных осадков.
В Москве -3 °C, в Мадриде +16 °С. О погоде в Европе на неделю с 6 по 12 февраля читайте здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
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