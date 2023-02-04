Февраль удивит белорусов морозами! Прогноз синоптиков на начало месяца

Как встретили белорусы наступление последнего зимнего месяца? Как ни удивительно, с капелью, градом и снежными заносами. Такой он, непредсказуемый февраль.

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе « Плюс-минус » .

Стоит отметить, что нынешний зимний сезон белорусам удалось пережить безболезненно, главное, чтобы климатическая зима совпала с календарной и не решила задержаться в наших краях еще на месяцок.