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Февраль удивит белорусов морозами! Прогноз синоптиков на начало месяца

04 февраля 2023 15:31
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Как встретили белорусы наступление последнего зимнего месяца? Как ни удивительно, с капелью, градом и снежными заносами. Такой он, непредсказуемый февраль.

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

Стоит отметить, что нынешний зимний сезон белорусам удалось пережить безболезненно, главное, чтобы климатическая зима совпала с календарной и не решила задержаться в наших краях еще на месяцок.

Февраль удивит белорусов морозами! Прогноз синоптиков на начало месяца-1

Уже с начала недели морозы усилятся. Средняя температура воздуха по стране будет колебаться в пределах -5...-7 °C. В ночное время суток столбик термометра опустится до -9 °C, а в северном регионе страны до -11 °C. Погода при этом ожидается преимущественно ясная, с переменной облачностью, но без существенных осадков.

В Москве -3 °C, в Мадриде +16 °С. О погоде в Европе на неделю с 6 по 12 февраля читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Февраль удивит белорусов морозами! Прогноз синоптиков на начало месяца-4

Февраль удивит белорусов морозами! Прогноз синоптиков на начало месяца-6

Февраль удивит белорусов морозами! Прогноз синоптиков на начало месяца-8

Февраль удивит белорусов морозами! Прогноз синоптиков на начало месяца-10

Февраль удивит белорусов морозами! Прогноз синоптиков на начало месяца-12

Февраль удивит белорусов морозами! Прогноз синоптиков на начало месяца-14

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# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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