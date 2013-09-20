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Двухмесячный принц Джордж стал самым популярным в Лондоне

20 сентября 2013 15:04
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Новости Великобритании. Двухмесячный британский принц Джордж стал самой популярной фигурой в Лондоне. Он занял первое место в рейтинге, который каждый год составляет одна из британских газет.

Двухмесячный малыш переплюнул знаменитого лондонского градоначальника Бориса Джонсона, премьера Кэмерона и руководителя Минфина Осборна.

Кстати, звание самого популярного правнук Елизаветы Второй получил за то, что приковал внимание мировых СМИ еще задолго до своего появления на свет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Королевская семья

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