Двухмесячный принц Джордж стал самым популярным в Лондоне

Новости Великобритании. Двухмесячный британский принц Джордж стал самой популярной фигурой в Лондоне. Он занял первое место в рейтинге, который каждый год составляет одна из британских газет.

Двухмесячный малыш переплюнул знаменитого лондонского градоначальника Бориса Джонсона, премьера Кэмерона и руководителя Минфина Осборна.

Кстати, звание самого популярного правнук Елизаветы Второй получил за то, что приковал внимание мировых СМИ еще задолго до своего появления на свет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.