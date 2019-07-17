Второй день Сбербанкиады в Минске: как проходят соревнования по волейболу и кто в них участвует

Новости Беларуси. Второй день соревнований Сбербанкиады в Минске. 17 июля определятся победители отборочных групп соревнований по волейболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом виде спорта заявлено 18 мужских и 14 женских команд.

Среди фаворитов – белорусское подразделение Сбербанка. Мужская команда участвует в соревнованиях по волейболу с 2010 года и за это время ни разу не оставалась без медалей. В 2012 году в Казани наши волейболисты и вовсе были сильнее всех. Решительно настроены белорусы и в этот раз.

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