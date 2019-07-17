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Второй день Сбербанкиады в Минске: как проходят соревнования по волейболу и кто в них участвует

17 июля 2019 11:55
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Новости Беларуси. Второй день соревнований Сбербанкиады в Минске. 17 июля определятся победители отборочных групп соревнований по волейболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом виде спорта заявлено 18 мужских и 14 женских команд.

Среди фаворитов – белорусское подразделение Сбербанка. Мужская команда участвует в соревнованиях по волейболу с 2010 года и за это время ни разу не оставалась без медалей. В 2012 году в Казани наши волейболисты и вовсе были сильнее всех. Решительно настроены белорусы и в этот раз.

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Второй день Сбербанкиады в Минске: как проходят соревнования по волейболу и кто в них участвует-1

Второй день Сбербанкиады в Минске: как проходят соревнования по волейболу и кто в них участвует-3

Андрей Дубенок, игрок и тренер мужской команды по волейболу ОАО «БПС-Сбербанк»:
Средний возраст у нас – 40+. В основном, инкассаторы, специалисты службы безопасности, я – IT-специалист, занимаюсь поддержкой программного обеспечения.

Сплоченный коллектив. Мы постараемся занять как можно выше место.

Полуфиналы и финал соревнований по волейболу пройдут 18 июля. Напомним, XIII летняя международная Сбербанкиада собрала в Минске более 2 тысяч спортсменов-любителей. Медали разыграют в 12 видах спорта – от классических шахмат до кроссфита.

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Второй день Сбербанкиады в Минске: как проходят соревнования по волейболу и кто в них участвует-6

Второй день Сбербанкиады в Минске: как проходят соревнования по волейболу и кто в них участвует-8

Второй день Сбербанкиады в Минске: как проходят соревнования по волейболу и кто в них участвует-10

Второй день Сбербанкиады в Минске: как проходят соревнования по волейболу и кто в них участвует-12

Второй день Сбербанкиады в Минске: как проходят соревнования по волейболу и кто в них участвует-14

# Волейбол # общество # Андрей Дубенок # Фотофакт

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