Запчасти 15 машин и 2 года труда. Армянин превратил трактор в шедевр

Новости Беларуси. Кузнец из деревни Старовщина Щучинского района Армен Васильян сам себе смастерил трактор. Сперва у мужчины были кони, но затем их не стало. Тогда он задумался о создании железного коня.

В итоге воплощение превзошло идею. Трактор не только способен облегчить труд в огороде, кстати, в нём предусмотрена авторская картофелесажалка, но и зарегистрирован в качестве обычного транспортного средства.

Теперь Армен может ездить по дорогам на скорости 40 км/ч, тратя по 6 литров бензина за каждые 100 километров.

Видео, в котором армянин рассказывает о своём изобретении, уже посмотрели более 250 тысяч раз.