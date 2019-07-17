Зелёные стрелки, влажный эффект волос и разножанровый маникюр: делимся модными фишками лета-2019

Солнце и улыбка – лучшие украшения девушки летом. Но не единственные! Дополним бьюти-картину модными в этом сезоне фишками.

Главный мейкап-эксперт Байнэта Татьяна Владимирова – наш сегодняшний гид по летним трендам в макияже.

Вдохновленная подиумными показами мировых законодателей мод, бьюти-дива готова резюмировать.

Татьяна Владимирова, визажист, бьюти-блогер:

На показах у Версаче Валентино засветились зеленые стрелки, но зеленые стрелки были созданы из страз. Предлагаю их немного оптимизировать под наш естественный дневной макияж и использовать просто зеленый карандаш в качестве подводки.

Сейчас в моде макияж 80-х, и мы можем нарумяниться полностью. Румяна наносите не только на яблоки щек, а наносите на лоб, на носик – создает эффект загара (подгоревшего носика) и обязательно на подбородочек. А если у вас еще и открытое декольте, то можно и сюда.

Подрумянить можно даже губы. Эффекта зацелованных уст помогут добиться кремовые румяна. Натуральные широкие брови подчеркиваем тенями и укладываем гелем. От макияжа переходим к волосам.

Татьяна Владимирова:

Максимально прямые прилизанные волосы, прямые проборы, собранные волосы в хвост, влажный эффект волос. С гуру мейкапа солидарна и фея парикмахерского искусства Анастасия Иваш. Долой начесы и сложные конструкции на голове! В моде – небрежность и легкость. Секрет струящихся прядей кроется в колористике.

Анастасия Иваш, парикмахер:

Актуальны все рыжие оттенки, окрашивание шатуш, балаяж – это очень естественно смотрится, как будто выгорели на калифорнийском солнышке. Игра этих цветов добавляет объема волосам.

Главная фишка лета – заколки. Фиксируем «отголоски 90-х» по обе стороны от пробора или же – на одну. Женственно и стильно. Используем утонченный аксессуар и для более важных торжеств.

Летом никаких заморочек. Даже на праздничную прическу вам понадобится не более 10 минут. Прядь волос оформляем волной. Скручиваем жгут, закалываем в пучок. Последний штрих – сверкающие украшения. Ухоженности требуют и женские ручки. Одно из главных цветовых решений этого лета – разножанровый маникюр.

В фаворитах сезона и нюд-оттенки, и броский эпатаж. Однозначный лидер определился лишь среди форм ногтей.

Ольга Альшевская, мастер по маникюру:

Чаще всего делают квадрат короткий, мягкий, больше к натуральному. Очень популярен в дизайне стемпинг, когда переносится трафаретный рисунок на ноготь. Французский маникюр последнее время набирает все большие обороты. Делают контрастные цвета – черный с красным, зеленый френч.