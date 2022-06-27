Туризм в Союзном государстве. Куда можно отправиться во время санкций и закрытых границ?

Новости Беларуси. Лето – пора отпусков, смелых путешествий и веселых прогулок. Это время, когда воплощаются в реальность наши планы на долгожданный отдых и мечты о теплом сезоне, щедром на цветы и ароматы, фрукты и овощи, солнце и прохладу. Если вы только строите планы на предстоящий отдых, присмотритесь к приграничным туристическим маршрутам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент:

Знаете ли вы, что Смоленск когда-то был столицей Беларуси. Не слышали? Мы тоже, пока не попали на слет туроператоров России и Беларуси. Главная цель встречи – создать транзитные маршруты, которые позволят не только круто отдохнуть, но и узнать много нового. Те, кто знает, как организовать незабываемый отдых, собрались в Могилеве. Цель большой дискуссии – развитие туристической индустрии в приграничье. Раз Могилевская область уже сотрудничает с дальними регионами России, такими как Хабаровск и Приморский край, то подружиться со Смоленским регионом давно пора. Области близки географически, имеют общую историю, не имеют языкового барьера. Представители Российской Федерации убеждены, что весь туристический поток, который ранее шел в Европу, легко можно перенаправить на Союзное государство, а также смежные и близлежащие регионы. А чтобы туристы не скучали, и белорусские, и российские туроператоры ставку делают не только на комфорт, но и возможность попробовать что-то новое.

Юлия Никифорова, начальник отдела туризма Департамента инвестиционного развития Смоленской области (Россия):

Мы сейчас развиваем новые направления, в том числе промышленного туризма, медицинского туризма. Если останавливаться на промышленности, мы понимаем, что сегодня турист хочет не просто посмотреть стандартные локации. Им нужно что-то новое, креативное, интересное. А если они еще в рамках посещения этих локаций что-то сделают руками, сделают какой-то сувенир, заберут его домой, попробуют что-то вкусное, то это будет вау-эффект.

Вадим Брежезинский, начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома:

Хотим мы очень активно поработать над разработкой трансграничных маршрутов. Он лежит на поверхности. Эта идея еще была озвучена в ходе Форума регионов в Санкт-Петербурге в 2019 году. Когда закольцованный туристический маршрут (Смоленская область, Витебская, Могилевская, Гомельская и опять Смоленкская) может способствовать развитию и инфраструктуры трансграничных наших регионов.