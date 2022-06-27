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27 июня 1967 года в Лондоне установили первый банкомат. Чем ещё знаменит этот день?

27 июня 2022 10:14
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Сегодня, 27 июня, отмечается Всемирный день рыболовства. Рыбалка – один из самых древних видов природопользования, упоминания о котором появились задолго до земледелия и скотоводства. А в настоящее время водные биоресурсы относятся к числу наиболее популярных продовольственных товаров и представляют собой очень важный элемент здорового питания, источник 30 % белковых продуктов животного происхождения, потребляемых людьми. К тому же рыбная ловля отлично укрепляет духовные и физические силы, поэтому у такого хобби огромное количество поклонников во всем мире.

Проект Зимнего дворца российская императрица Елизавета Петровна утвердила 27 июня

27 июня 1967 года в Лондоне установили первый банкомат. Чем ещё знаменит этот день?-1

Проект Зимнего дворца в Санкт-Петербурге российская императрица Елизавета Петровна утвердила 27 июня 1754 года. Представил его итальянский архитектор Растрелли. Строительство продолжалось 8 лет. Долгое время Зимний дворец был резиденцией российских императоров. 7 ноября 1917 года он был захвачен красногвардейцами, солдатами и матросами. Прямым попаданием снаряда, выпущенного из орудия Петропавловской крепости, были повреждены бывшие покои Александра III. Спустя лишь несколько дней советское правительство объявило Зимний дворец и Эрмитаж государственными музеями и взяло их здания под охрану.

27 июня 1905 года  вспыхнуло восстание матросов на броненосце «Потемкин»

27 июня 1967 года в Лондоне установили первый банкомат. Чем ещё знаменит этот день?-4

27 июня 1905 года в разгар Первой русской революции вспыхнуло восстание матросов на броненосце «Потемкин». В это время он стоял недалеко от Одессы, где происходила общая стачка рабочих. Поводом для мятежа стала попытка начальства накормить матросов гнилым червивым мясом. Восставшие кинулись на офицеров и начали бросать их за борт. Несколько дней на броненосце развевался красный флаг. Его команда хотела поднять восстание на всем Черноморском флоте, но этого не получилось.

27 июня 1967 года в Лондоне установили первый банкомат

27 июня 1967 года в Лондоне установили первый банкомат. Чем ещё знаменит этот день?-7

Первый функционирующий банкомат изобрел шотландец Джон Шепард-Баррон. Он был установлен 27 июня 1967 года, ровно 55 лет назад, в Лондоне. Это значительно упростило обслуживание клиентов банка и способствовало развитию банковской сферы. Современные банкоматы могут выдавать и принимать наличные, обменивать валюту, производить оплату товара, составлять и печатать документы, выдавать информацию о наличии средств на счету клиента. Джон Шепард-Баррон за свое изобретение получил признание лишь через 38 лет: в 2005 году был награжден орденом Британской империи.

Пусть вам сегодняшний день запомнится чем-то хорошим!

# История # общество # Александр III # Джон Шепард-Баррон # Фотофакт

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