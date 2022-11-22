«Самые талантливые вокалисты». В Могилёве стартовал отбор на «Славянский базар»

Новости Беларуси. В Могилеве сегодня, 22 ноября, звучали позывные «Славянского базара». В городе дан старт региональным отборам вокального взрослого и детского конкурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 30 юных дарований заявили о желании представить область, а возможно и страну на фестивале искусств в 2023 году.

По условиям конкурса, участники исполняют две композиции. Дети – эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке. Право выбора второго произведения остается за исполнителем. Взрослые конкурсанты на суд жюри представляют песню композитора славянской страны на одном из славянских языков, а также иностранный хит. К слову, все конкурсанты должны иметь опыт концертных выступлений и победы на международных или республиканских музыкальных фестивалях.

В составе жюри региональных отборов опытные артисты. В их числе обладатель Гран-при «Славянского базара» Анна Трубецкая.

Анна Трубецкая, обладательница Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни на фестивале «Славянский базар-2022»:

Какая Могилевщина талантливая! Поэтому для меня особая гордость сидеть в отборе жюри именно моего родного города. И еще раз убедиться в том, что в Могилеве самые талантливые вокалисты.

Полина Липченко, участница отборочного тура:

Я сегодня представляю Могилев, эстрадную студию «Импульс». Конечно же, очень хочется мне попасть на этот престижный замечательный конкурс «Славянский базар». Я хочу пожелать всем белорусам мира и дружбы.

Милана Адамян, участница отборочного этапа:

Всех нас объединяет то, что все мы любим петь, и все мы хотим показать свое творчество, как мы это умеем. Чтобы вся Беларусь увидела, какие таланты. Всем конкурсантам, конечно же, удачи. Встретимся на «Славянском базаре».