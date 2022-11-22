«Самые талантливые вокалисты». В Могилёве стартовал отбор на «Славянский базар»
Новости Беларуси. В Могилеве сегодня, 22 ноября, звучали позывные «Славянского базара». В городе дан старт региональным отборам вокального взрослого и детского конкурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 30 юных дарований заявили о желании представить область, а возможно и страну на фестивале искусств в 2023 году.
По условиям конкурса, участники исполняют две композиции. Дети – эстрадную песню белорусского автора на белорусском языке. Право выбора второго произведения остается за исполнителем. Взрослые конкурсанты на суд жюри представляют песню композитора славянской страны на одном из славянских языков, а также иностранный хит. К слову, все конкурсанты должны иметь опыт концертных выступлений и победы на международных или республиканских музыкальных фестивалях.
В составе жюри региональных отборов опытные артисты. В их числе обладатель Гран-при «Славянского базара» Анна Трубецкая.
Анна Трубецкая, обладательница Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни на фестивале «Славянский базар-2022»:
Какая Могилевщина талантливая! Поэтому для меня особая гордость сидеть в отборе жюри именно моего родного города. И еще раз убедиться в том, что в Могилеве самые талантливые вокалисты.
Полина Липченко, участница отборочного тура:
Я сегодня представляю Могилев, эстрадную студию «Импульс». Конечно же, очень хочется мне попасть на этот престижный замечательный конкурс «Славянский базар». Я хочу пожелать всем белорусам мира и дружбы.
Милана Адамян, участница отборочного этапа:
Всех нас объединяет то, что все мы любим петь, и все мы хотим показать свое творчество, как мы это умеем. Чтобы вся Беларусь увидела, какие таланты. Всем конкурсантам, конечно же, удачи. Встретимся на «Славянском базаре».
Могилев передает эстафету Минской области. Здесь пятерку лучших вокалистов определят уже на следующей неделе. До 15 декабря региональные отборы пройдут по всей стране. Победители представят область на национальном отборе.