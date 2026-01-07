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Новости по тегу #Елизавета Червонцева

В каждой работе глубокий смысл – что отличает молодечненскую вытинанку, узнали у эксперта
07 января 2026 13:01

В каждой работе глубокий смысл – что отличает молодечненскую вытинанку, узнали у эксперта

Как зародилось искусство вытинанки в Беларуси? Рассказали в молодечненском колледже
18 декабря 2024 13:09

Как зародилось искусство вытинанки в Беларуси? Рассказали в молодечненском колледже

«Всё зависит от вкуса автора». Выставка вытинанки открылась в Вилейском музее
27 января 2022 14:16

«Всё зависит от вкуса автора». Выставка вытинанки открылась в Вилейском музее

Белоруска создала огромную вытинанку для Москвы. Будут ли такие арт-объекты устанавливать в Беларуси?
20 мая 2020 14:11

Белоруска создала огромную вытинанку для Москвы. Будут ли такие арт-объекты устанавливать в Беларуси?

Одна из самых больших вытинанок в Беларуси находится в молодечненском костёле
03 апреля 2020 08:58

Одна из самых больших вытинанок в Беларуси находится в молодечненском костёле