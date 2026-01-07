Новости по тегу #Елизавета Червонцева

Молодечненская школа вытинанки – отработанная многолетняя методика. Мы не только сами как мастера вырезаем, но и учим подрастающее поколение этому искусству.
Традиционное белорусское творчество – вырезание из бумаги – приобрело широкое распространение в конце XIX – начале XX веков. Тем не менее зародилось это искусство гораздо раньше, еще в XVI столетии.
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