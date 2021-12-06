«Всё, вы самый здоровый человек в Гродненской области». Чем так полезно льняное масло, которое делают на заводе в Лиде?

Новости Беларуси. Льняное масло из семян нового урожая производят в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые партии 2021 года уже отправили в магазины. Таких цехов в Беларуси всего два – один из них на лидском участке предприятия «Кореличи-Лен». Сами выращивают эту традиционную культуру, сами перерабатывают. Основное производство на заводе – льнотрест, но и масло начало приносить серьезную прибыль. Если за техническим уже давно охотятся производители лаков и красок, то пищевое белорусы только начали распробовать. На предприятии делают ставку на целебные свойства продукта. Не удержалась от дегустации и наш корреспондент Галина Буро.

Цех с ароматом горячего хлеба – так при обработке пахнут семена льна. Производство автоматизированное, непрерывное и безотходное. Очищенные и высушенные семена проходят прессовку и выжимку. На выходе – льняное масло и жмых. Последний здесь хоть и побочный продукт, но производители комбикормов выстраиваются за ним в очередь. Ведь жмых незаменим для питания коров: в нем свыше 30 % белка и аминокислоты. Сберегают все полезные компоненты льна и в самом масле – технология холодного отжима это позволяет.

Галина Буро, корреспондент:

На финальном этапе производства есть такой интересный технологический момент: используется здесь кизельгур – это молотый ракушечник, который засыпается в емкость, где находится масло. Получается природный, естественный фильтр. То есть никакой химии.

Вторая стадия производства – розлив по бутылкам. Они затемненные специально, чтобы на свету масло не окислялось. Кстати, тару на лидском филиале «Кореличи-Лен» изготавливают сами, на специальном станке. Виталий Малявский, оператор линии, в свое время прошел обучение работе в цеху, а к технике и вовсе страсть с детства. Он контролирует все процессы.

Виталий Малявский, оператор линии отжима предприятия «Кореличи-Лен» участок «Лида»:

По конвейеру поступает масло с линии отжима. Происходит розлив масла непосредственно в бутылки автоматически, с закручиванием пробки. И поскольку это масло для употребления в пищу, к нему жесткие требования.

Ольга Масло, мастер цеха по производству растительных масел предприятия «Кореличи-Лен» участок «Лида»:

Масло должно быть желтого цвета, светлым, негустым и нередким. Масло не должно содержать химических добавок, консервантов. Масло наше сдаем в Лидский ЦСМС на анализ. После анализа нам выдают заключение, что масло пригодно для употребления в пищу.

Льняное масло выбирают приверженцы здорового питания. Это кладезь важнейших полиненасыщенных кислот Омега-3, 6 и пяти витаминов. Продукт используют в лекарственных целях, косметологии и питании для поддержки жизненно необходимых функций организма.

Налили ложечку масла себе, столовую ложку масла натощак. Употребили его. Минут 15 после этого нельзя принимать пищу. Давайте я угощу вас.

– Просто глотать?

– Просто глотать. Все, вы самый здоровый человек в Гродненской области.

– У него нет вкуса никакого?

– Практически нет, но может немножко горчить, какой-то травянистый привкус должен быть.

– Довольно приятный вкус.

Производство льняного масла для Лиды традиционное, истоки еще в XVI веке. 10 лет назад его возродили по программе импортозамещения в льняной отрасли. Занимаются по запросу торговых сетей. В остальное время на линии выжимают масло техническое. За ним охотятся химические производители, как белорусские, так и зарубежные, ведь именно продукт изо льна – залог качественных красок и лаков. Поэтому сегодня этот цех приносит львиную долю дохода лидскому предприятию.