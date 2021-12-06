Для уборки снега на улицы Минска вышло почти 350 единиц техники

Новости Беларуси. Снег не застал коммунальщиков врасплох. Для уборки последствий непогоды на улицы Минска вышло почти 350 единиц техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это коммунально-дорожные машины, снегопогрузчики, тракторы и солеразбрасыватели. В расчистке улиц задействовали 670 дворников. Активно ведется противогололедная обработка проезжей части. Только в ночную смену пошло почти 500 тонн соли и около 600 песчано-соляной смеси. В Минске определено девять полигонов для вывоза снега. Также ежедневно и по мере необходимости очищаются тротуары и пешеходные зоны от наледи и посыпаются спецсредствами.