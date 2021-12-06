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Для уборки снега на улицы Минска вышло почти 350 единиц техники

06 декабря 2021 14:38
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Новости Беларуси. Снег не застал коммунальщиков врасплох. Для уборки последствий непогоды на улицы Минска вышло почти 350 единиц техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Для уборки снега на улицы Минска вышло почти 350 единиц техники-1

Это коммунально-дорожные машины, снегопогрузчики, тракторы и солеразбрасыватели. В расчистке улиц задействовали 670 дворников. Активно ведется противогололедная обработка проезжей части. Только в ночную смену пошло почти 500 тонн соли и около 600 песчано-соляной смеси. В Минске определено девять полигонов для вывоза снега. Также ежедневно и по мере необходимости очищаются тротуары и пешеходные зоны от наледи и посыпаются спецсредствами.  

Для уборки снега на улицы Минска вышло почти 350 единиц техники-4

Но есть и те, кто не устоял перед непогодой в прямом смысле слова. Последствием стали переломы и ушибы. Около 260 минчан с начала сезона получили гололедные травмы. Почти два десятка были госпитализированы.  

# ЖКХ # общество # Фотофакт

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