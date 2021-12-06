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Установите родительский контроль. Что нужно объяснить ребёнку, перед тем как завести ему банковскую карту?

06 декабря 2021 14:55
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Все чаще родители доверяют детям планирование бюджета. Детские карты – явление неновое, и с каждым годом набирает все большую популярность.  

Установите родительский контроль. Что нужно объяснить ребёнку, перед тем как завести ему банковскую карту?-1

Юлия Крыницкая:  
В школе предложили, хотели сделать как платежную систему. Плюс, по этой карточке можно было входить в школу. Потом вход в школу поменяли на другую систему, а карточки остались. И мы решили, что это очень удобно.  

Сами дети говорят, что это очень удобно. Не нужно носить мелочь в кармане, ничего не теряется. Но если вы решили завести своему ребенку банковскую карту, позаботьтесь о безопасности и проведите несколько уроков по цифровой гигиене и финансовой грамотности.  

Установите родительский контроль. Что нужно объяснить ребёнку, перед тем как завести ему банковскую карту?-4

Константин Крыницкий:  
Не нужно говорить пин-код от карточки и лучше не носить пинкод от карточки на бумажке, потому что тогда можешь потерять пин-код и карточку, и тогда ей могут воспользоваться.  

В Беларуси банковскую карту для ребенка можно открыть с 14 лет. Если ребенку меньше, она будет оформлена на счет родителей. Но будьте осторожны: доступ к вашим деньгам могут получить мошенники.  

Установите родительский контроль. Что нужно объяснить ребёнку, перед тем как завести ему банковскую карту?-7

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:  
Подойти к ребенку, попросить под любым предлогом, покажи, какая у тебя карточка. Увидеть и запомнить сведения о номере этой карты, перевернуть и посмотреть трехзначный код.  

Установите родительский контроль. Что нужно объяснить ребёнку, перед тем как завести ему банковскую карту?-10

Как правило, карта ребенка привязывается к счету взрослого. Поэтому специалисты рекомендуют установить лимит: сумму, которой может воспользоваться ваше чадо в течение дня. Обязательно подключите функцию СМС-оповещения. Сообщения обо всех транзакциях с карты ребенка будут приходить на ваш телефон.  

Алексей Новаш:  
Установить родительский контроль, чтобы родителям приходила информация, какие действия проводит ребенок со своей банковской картой. В первую очередь данную карту нельзя передавать третьим лицам. Не сообщать пин-код к этой карте и иные коды, которые приходят. В случае пользования интернет-банкингом и иными ресурсами, которые используются для доступа к счету и картсчету, на котором находятся денежные средства, к которому привязана эта карта.  

Установите родительский контроль. Что нужно объяснить ребёнку, перед тем как завести ему банковскую карту?-13

Детская банковская карта – инструмент для тренировки финансовой грамотности. Особенно следует понимать, что такое карт-счет и банковская карта. Ведь, узнав реквизиты карты ребенка, злоумышленник может получить доступ к счету родителей.  

Установите родительский контроль. Что нужно объяснить ребёнку, перед тем как завести ему банковскую карту?-16

Алексей Новаш:  
Можно представить, что картсчет – это ваш сейф. Что такое карта – способ получения доступа к этому сейфу. Если злоумышленник получает доступ к владельцу банковской карты, которая привязана к одному счету, соответственно, он получает через любую из данных карт доступ к конкретному счету.  

Установите родительский контроль. Что нужно объяснить ребёнку, перед тем как завести ему банковскую карту?-19

# Дети и родители # общество # Юлия Крыницкая # Константин Крыницкий # Алексей Новаш # Юлия Пашкевич # Фотофакт

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