Установите родительский контроль. Что нужно объяснить ребёнку, перед тем как завести ему банковскую карту?

Все чаще родители доверяют детям планирование бюджета. Детские карты – явление неновое, и с каждым годом набирает все большую популярность.

Юлия Крыницкая:

В школе предложили, хотели сделать как платежную систему. Плюс, по этой карточке можно было входить в школу. Потом вход в школу поменяли на другую систему, а карточки остались. И мы решили, что это очень удобно. Сами дети говорят, что это очень удобно. Не нужно носить мелочь в кармане, ничего не теряется. Но если вы решили завести своему ребенку банковскую карту, позаботьтесь о безопасности и проведите несколько уроков по цифровой гигиене и финансовой грамотности.

Константин Крыницкий:

Не нужно говорить пин-код от карточки и лучше не носить пинкод от карточки на бумажке, потому что тогда можешь потерять пин-код и карточку, и тогда ей могут воспользоваться. В Беларуси банковскую карту для ребенка можно открыть с 14 лет. Если ребенку меньше, она будет оформлена на счет родителей. Но будьте осторожны: доступ к вашим деньгам могут получить мошенники.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Подойти к ребенку, попросить под любым предлогом, покажи, какая у тебя карточка. Увидеть и запомнить сведения о номере этой карты, перевернуть и посмотреть трехзначный код.

Как правило, карта ребенка привязывается к счету взрослого. Поэтому специалисты рекомендуют установить лимит: сумму, которой может воспользоваться ваше чадо в течение дня. Обязательно подключите функцию СМС-оповещения. Сообщения обо всех транзакциях с карты ребенка будут приходить на ваш телефон. Алексей Новаш:

Установить родительский контроль, чтобы родителям приходила информация, какие действия проводит ребенок со своей банковской картой. В первую очередь данную карту нельзя передавать третьим лицам. Не сообщать пин-код к этой карте и иные коды, которые приходят. В случае пользования интернет-банкингом и иными ресурсами, которые используются для доступа к счету и картсчету, на котором находятся денежные средства, к которому привязана эта карта.

Детская банковская карта – инструмент для тренировки финансовой грамотности. Особенно следует понимать, что такое карт-счет и банковская карта. Ведь, узнав реквизиты карты ребенка, злоумышленник может получить доступ к счету родителей.