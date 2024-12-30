История и современность белорусского кино на одной площадке – узнали о творческих планах «Беларусьфильма»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Территория киностудии «Беларусьфильм» занимает 6 гектаров. Внутри – несколько съемочных павильонов. Самый большой – площадью 1300 квадратов. В него легко можно было бы поместить две пятиэтажки. Используют его не только киношники, здесь же снимают программы телевизионщики, репетируют концертные номера артисты. В составе «Беларусьфильма» есть и студия анимационных фильмов. Начиная с 1970 годов она выпустила около 200 мультфильмов.

Виталий Нестеров, специалист киностудии «Беларусьфильм»:

Этим летом была презентована серия мультипликационных фильмов «Мемориальные комплексы Беларуси». Один из них о деревне Ола в Гомельской области. Сестра Хатыни, так называемая. Есть и более свежие мультики – совсем недавно состоялась премьера мультфильма «Песня Сирин», 3D-анимация. Его еще можно увидеть в кинотеатрах.

Буквально недавно мир увидел фильм о белорусских партизанах «Время вернуться», документально-игровую картину «Культурный код», историческое фэнтези «Черный замок». Последний, к слову, совместная работа белорусских и российских коллег. Сотрудничать стороны планируют и дальше.