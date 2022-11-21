Всё своими руками. Мастер-класс по изготовлению тарелки из глины
Новости Беларуси. Народные ремесла – через столетия к современности. Ложкарное дело и лепка из глины. Кто сохраняет традиции и как стать профессионалом в этой сфере? А также узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, что означает бить баклуши и какими целебными свойствами обладает глиняная посуда.
Помимо ложкарного мастерства в центре ремесел создают изделия из глины. В кружке преподают талантливые педагоги. Так, Полина Сермяжко – молодой специалист. После окончания Могилевского государственного колледжа вернулась на родину и теперь учит мальчишек и девчонок искусству керамики и лепке из глины.
Полина Сермяжко, мастер Березинского районного центра ремесел:
С глиной я познакомилась в колледже, на последнем экзамене у нас спросили, куда вы пойдете: на батик или на глину? Так я и попала на глину. Работала я с глиной три года, лепили разные изделия, работали с разным материалом. С глиной желательно работать в настроении, потому что когда настроения нет, оно и не получается. Глина как антистресс. С ней приятно работать, оно тебя успокаивает.
Решив поближе познакомить с гончарным делом, мне предложили пройти мастер-класс. Сразу стоит отметить, что не все глиняные изделия изготавливают на гончарном круге, что-то делается без его помощи, как, например, тарелка.
– Понадобятся нам глина, вода и определенные инструменты.
– Что мне нужно делать? Я вижу, вы разминаете.
– Глина мягкая, надо немного разминать. И чтобы руки ваши привыкли к глине.
В процессе лепки руки становятся горячими, сушат глину, и она трескается, поэтому нужно примерно раз в 10 минут протирать руки влажной губкой.
Будем делать вашу тарелочку из пласта. Кладем наш пласт, берем палочки, кладем с одной стороны и с другой, когда будем раскатывать наш пласт, чтобы наш пласт был везде одинаковым.
По своим качествам глина действительно удивительный материал. С ней легко работать, она принимает любую форму, ее можно смешивать с водой, взбивать и даже бросать. А еще не требуются особенные условия и подготовка, занятия можно проводить как индивидуально, так и в коллективе.
– В основном изготавливаете с ребятами?
– Что-то более детское. Детки у нас маленькие, пока они еще не выросли, им надо что-то простенькое лепить. Тарелочки, кружечки, естественно, у них это по-своему все получается.
Раскатывать глину надо равномерно, чтобы толщина была не выше двух палочек, которые мне предложила Полина. А уже после можно обвести нашу тарелочку.
– Изделие сохнет около недели. Нужно, чтобы оно высохло не только снаружи, но и внутри, чтобы потом наше изделие не лопнуло в печке. Берем наши ножки, аккуратно вырезаем.
– А потом как-то можно будет подшлифовать?
– На данный момент мы можем поправить только водой. Подшлифовать можем, но только когда наше изделие высохнет.
– Коррекция происходит только пальцами?
– Можно и стыками, но пальцами больше чувствуешь свое изделие, глину. Только главное не переборщить с водой. Потому что если переборщим с водой, то наше изделие может потрескаться от влаги.
– Для изготовления керамических изделий используется только глина или какие-то еще материалы?
– Чтобы сделать наше изделие, можно использовать не только глину, можно использовать и другие материалы, например, гипс.
Оказывается, поданная в глиняной посуде пища лучше усваивается организмом и быстрее восстанавливает силы. Пища в ней не варится, а томится, сохраняя все витамины и питательные вещества. Прохладительный напиток, оставленный в глиняном кувшине, останется холодным даже на солнце, чай или кофе будут теплыми в течение нескольких часов. Молоко же в такой посуде не будет киснуть трое-четверо суток, а варенья и соленья даже без крышки не заплесневеют.
Ангелина Валькович, корреспондент:
Наше изделие готово, теперь осталось подождать, пока оно подсохнет, далее последует процесс обжига, а затем покрытие глазурью.
А чтобы изделие в печи не взорвалось, его необходимо хорошо просушить, оно не должно быть влажным.
Ангелина Валькович:
Вот так выглядит современная печь для обжига керамических изделий, температура здесь более 1 000 градусов. После того, как готовое изделие высохло, проводят первый обжиг, затем предмет глазуруется и подвергается вторичному обжигу.
В центре ремесел есть и отдельный зал, посвященный керамическому искусству.
Инна Хващевская, директор Березинского районного центра ремесел:
В центре ремесел есть выставочный зал, где представлена Международная выставка керамики, здесь работы 26 керамистов из 12 стран мира, мы по крупицам собирали изделия, чтобы сделать выставочный проект. Здесь представлены экструдированные объекты, концептуальные объекты и авторская посуда. Очень важно передавать подрастающему поколению опыт наставников, опытных мастеров, научить их тем ремеслам, которыми занимались наши деды и прадеды.
Ежегодно коллекция музея пополняется, что говорит о ценности ремесленного творчества. Радует, что есть кому передавать традиции, знания и технологии. Для таких людей наследие предков не только память, но и вся жизнь.
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