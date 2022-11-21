Всё своими руками. Мастер-класс по изготовлению тарелки из глины

Новости Беларуси. Народные ремесла – через столетия к современности. Ложкарное дело и лепка из глины. Кто сохраняет традиции и как стать профессионалом в этой сфере? А также узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, что означает бить баклуши и какими целебными свойствами обладает глиняная посуда. Помимо ложкарного мастерства в центре ремесел создают изделия из глины. В кружке преподают талантливые педагоги. Так, Полина Сермяжко – молодой специалист. После окончания Могилевского государственного колледжа вернулась на родину и теперь учит мальчишек и девчонок искусству керамики и лепке из глины.

Полина Сермяжко, мастер Березинского районного центра ремесел:

С глиной я познакомилась в колледже, на последнем экзамене у нас спросили, куда вы пойдете: на батик или на глину? Так я и попала на глину. Работала я с глиной три года, лепили разные изделия, работали с разным материалом. С глиной желательно работать в настроении, потому что когда настроения нет, оно и не получается. Глина как антистресс. С ней приятно работать, оно тебя успокаивает. Решив поближе познакомить с гончарным делом, мне предложили пройти мастер-класс. Сразу стоит отметить, что не все глиняные изделия изготавливают на гончарном круге, что-то делается без его помощи, как, например, тарелка.

– Понадобятся нам глина, вода и определенные инструменты.

– Что мне нужно делать? Я вижу, вы разминаете.

– Глина мягкая, надо немного разминать. И чтобы руки ваши привыкли к глине. В процессе лепки руки становятся горячими, сушат глину, и она трескается, поэтому нужно примерно раз в 10 минут протирать руки влажной губкой.

Будем делать вашу тарелочку из пласта. Кладем наш пласт, берем палочки, кладем с одной стороны и с другой, когда будем раскатывать наш пласт, чтобы наш пласт был везде одинаковым. По своим качествам глина действительно удивительный материал. С ней легко работать, она принимает любую форму, ее можно смешивать с водой, взбивать и даже бросать. А еще не требуются особенные условия и подготовка, занятия можно проводить как индивидуально, так и в коллективе.

– В основном изготавливаете с ребятами?

– Что-то более детское. Детки у нас маленькие, пока они еще не выросли, им надо что-то простенькое лепить. Тарелочки, кружечки, естественно, у них это по-своему все получается. Раскатывать глину надо равномерно, чтобы толщина была не выше двух палочек, которые мне предложила Полина. А уже после можно обвести нашу тарелочку.

– Изделие сохнет около недели. Нужно, чтобы оно высохло не только снаружи, но и внутри, чтобы потом наше изделие не лопнуло в печке. Берем наши ножки, аккуратно вырезаем.

– А потом как-то можно будет подшлифовать?

– На данный момент мы можем поправить только водой. Подшлифовать можем, но только когда наше изделие высохнет.

– Коррекция происходит только пальцами?

– Можно и стыками, но пальцами больше чувствуешь свое изделие, глину. Только главное не переборщить с водой. Потому что если переборщим с водой, то наше изделие может потрескаться от влаги.

– Для изготовления керамических изделий используется только глина или какие-то еще материалы?

– Чтобы сделать наше изделие, можно использовать не только глину, можно использовать и другие материалы, например, гипс. Оказывается, поданная в глиняной посуде пища лучше усваивается организмом и быстрее восстанавливает силы. Пища в ней не варится, а томится, сохраняя все витамины и питательные вещества. Прохладительный напиток, оставленный в глиняном кувшине, останется холодным даже на солнце, чай или кофе будут теплыми в течение нескольких часов. Молоко же в такой посуде не будет киснуть трое-четверо суток, а варенья и соленья даже без крышки не заплесневеют. Ангелина Валькович, корреспондент:

Наше изделие готово, теперь осталось подождать, пока оно подсохнет, далее последует процесс обжига, а затем покрытие глазурью. А чтобы изделие в печи не взорвалось, его необходимо хорошо просушить, оно не должно быть влажным.

Ангелина Валькович:

Вот так выглядит современная печь для обжига керамических изделий, температура здесь более 1 000 градусов. После того, как готовое изделие высохло, проводят первый обжиг, затем предмет глазуруется и подвергается вторичному обжигу. В центре ремесел есть и отдельный зал, посвященный керамическому искусству.