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Помощь на вес золота. Как гродненские студенты спасают пенсионеров от холода

21 ноября 2022 15:22
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Новости Беларуси. В Гродно молодежь подхватила эстафету тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они заготавливают дрова пожилым людям и ветеранам войны, которым в силу возраста или обстоятельств трудно самим наколоть себе поленья на зиму. Делают это абсолютно бесплатно, зато такая помощь для одиноких пенсионеров на вес золота.

Согревающий репортаж у Галины Буро.

Помощь на вес золота. Как гродненские студенты спасают пенсионеров от холода-1

Дрова рубят, щепки летят. В такой морозный снежный день будущему инженеру Максиму Бернатовичу, наоборот, жарко. В рубке древесины не новичок – на семейной даче часто приходилось помогать. А теперь польза два в одном: и спорт на свежем воздухе, и доброе дело для людей.

«Привезли целую большущую машину». Волонтеры помогают пенсионерам в заготовке дров.

Помощь на вес золота. Как гродненские студенты спасают пенсионеров от холода-4

Второй день волонтеры БРСМ заготавливают дрова на подворье Риты Шостко. Женщина 40 лет отработала педагогом, теперь на пенсии. Здоровье уже подводит. Не то что топор, даже кружку порой в руках держать сложно. Организация доставки древесины, колка дров, складирование их в сарай. Волонтеры запаслись топорами и настроем на ударный труд.

Помощь на вес золота. Как гродненские студенты спасают пенсионеров от холода-7

Галина Буро, корреспондент:
Национальная акция «Эстафета тепла» заглянет к каждому одиноко проживающему пенсионеру, который нуждается в помощи по заготовке дров. Только в Гродно молодые люди уже добрым делом согрели дома и сердца 18 пожилых людей.

Не только в Гродно, но и в районах: в БРСМ поступают заявки от пенсионеров, стараются помочь всем. Опыт здесь – дело наживное. Говорят, даже девушки желают подключиться к эстафете.

Помощь на вес золота. Как гродненские студенты спасают пенсионеров от холода-10

Владислав Мандик, первый секретарь Ленинского районного комитета БРСМ Гродно:
Помогают в этом все желающие волонтеры. У нас для этого существует отряд волонтерский «Доброе сердце». Желающих действительно много, которые хотят помочь на безвозмездной основе, потому что это доброе дело, и подготовить на зиму дом – это тоже тяжелое действие.

Помощь на вес золота. Как гродненские студенты спасают пенсионеров от холода-13

С легкой руки Президента недавний первый чемпионат по колке дров среди журналистов откликнулся у молодых людей. Так и зародилась национальная акция «Эстафета тепла». Чтобы тепло было не только тем, кто рубит, но и тем белорусским бабушкам и дедушкам, которые будут зимним вечером, укладывая поленья в печь, искренне улыбаться.

# БРСМ # общество # Галина Буро # Владислав Мандик # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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