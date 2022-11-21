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12-й сезон «100 идей для Беларуси» стартовал. Что изменилось в национальном проекте?

21 ноября 2022 14:40
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Экология, медицина, строительство и даже атомная энергетика. 15 ноября в столице стартовал 12-й сезон Республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси».

12-й сезон «100 идей для Беларуси» стартовал. Что изменилось в национальном проекте?-1

Впервые масштабный конкурс провели в 2011 году. С тех пор проект стал не только визитной карточкой молодежной организации, но и национальным брендом.

12-й сезон «100 идей для Беларуси» стартовал. Что изменилось в национальном проекте?-4

Екатерина Лакисова, представитель ЦК БРСМ:
Конкурсный отбор будет проходить в 10 номинациях, они определены в соответствии с основными направлениями научной деятельности в Республике Беларусь.

А вот и еще одна инновация: в 2022 году в число организаторов масштабного проекта вошла и Национальная академия наук Беларуси. Хотите создать собственный бизнес с нуля и реализовать давние мечты? Самое время подавать свою заявку на участие!

12-й сезон «100 идей для Беларуси» стартовал. Что изменилось в национальном проекте?-7

Екатерина Лакисова:
Проект предусматривает четыре этапа: районные отборы, областные Академии наук и Министерства образования и финал.

Грантовая поддержка молодежных инициатив, более 16 тысяч заявок и около 3 000 успешно реализованных проектов. Республиканский конкурс «100 идей для Беларуси» – уникальный шанс изменить не только свою жизнь, но и жизнь целой страны.

12-й сезон «100 идей для Беларуси» стартовал. Что изменилось в национальном проекте?-10

Екатерина Лакисова:
Из наиболее ярких реализованных проектов можно отметить проект-победитель 2018 года, это косметический комплекс Александра Глудкина, который представляет собой серию кремов, помогающих при восстановлении тяжелых ран, при лечении и восстановлении кожи при атопических дерматитах.

Лучшие из лучших смогут не только громко заявить о себе на международной арене, но и претендовать на включение в специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

# Конкурс # общество # Екатерина Лакисова # Вероника Макаревич # Фотофакт

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