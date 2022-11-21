12-й сезон «100 идей для Беларуси» стартовал. Что изменилось в национальном проекте?

Экология, медицина, строительство и даже атомная энергетика. 15 ноября в столице стартовал 12-й сезон Республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси».
Экология, медицина, строительство и даже атомная энергетика. 15 ноября в столице стартовал 12-й сезон Республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси».
Впервые масштабный конкурс провели в 2011 году. С тех пор проект стал не только визитной карточкой молодежной организации, но и национальным брендом.
Екатерина Лакисова, представитель ЦК БРСМ:
Конкурсный отбор будет проходить в 10 номинациях, они определены в соответствии с основными направлениями научной деятельности в Республике Беларусь.
А вот и еще одна инновация: в 2022 году в число организаторов масштабного проекта вошла и Национальная академия наук Беларуси. Хотите создать собственный бизнес с нуля и реализовать давние мечты? Самое время подавать свою заявку на участие!
Екатерина Лакисова:
Проект предусматривает четыре этапа: районные отборы, областные Академии наук и Министерства образования и финал.
Грантовая поддержка молодежных инициатив, более 16 тысяч заявок и около 3 000 успешно реализованных проектов. Республиканский конкурс «100 идей для Беларуси» – уникальный шанс изменить не только свою жизнь, но и жизнь целой страны.
Екатерина Лакисова:
Из наиболее ярких реализованных проектов можно отметить проект-победитель 2018 года, это косметический комплекс Александра Глудкина, который представляет собой серию кремов, помогающих при восстановлении тяжелых ран, при лечении и восстановлении кожи при атопических дерматитах.
Лучшие из лучших смогут не только громко заявить о себе на международной арене, но и претендовать на включение в специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.