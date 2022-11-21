12-й сезон «100 идей для Беларуси» стартовал. Что изменилось в национальном проекте?

Экология, медицина, строительство и даже атомная энергетика. 15 ноября в столице стартовал 12-й сезон Республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси».

Впервые масштабный конкурс провели в 2011 году. С тех пор проект стал не только визитной карточкой молодежной организации, но и национальным брендом.

Екатерина Лакисова, представитель ЦК БРСМ:

Конкурсный отбор будет проходить в 10 номинациях, они определены в соответствии с основными направлениями научной деятельности в Республике Беларусь. А вот и еще одна инновация: в 2022 году в число организаторов масштабного проекта вошла и Национальная академия наук Беларуси. Хотите создать собственный бизнес с нуля и реализовать давние мечты? Самое время подавать свою заявку на участие!

Екатерина Лакисова:

Проект предусматривает четыре этапа: районные отборы, областные Академии наук и Министерства образования и финал. Грантовая поддержка молодежных инициатив, более 16 тысяч заявок и около 3 000 успешно реализованных проектов. Республиканский конкурс «100 идей для Беларуси» – уникальный шанс изменить не только свою жизнь, но и жизнь целой страны.