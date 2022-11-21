Самая большая в мире ложка длиной 23 метра! Поговорили с мастером, который делает необычные изделия из дерева

Новости Беларуси. Народные ремесла – через столетия к современности. Ложкарное дело и лепка из глины. Кто сохраняет традиции и как стать профессионалом в этой сфере? А также узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, что означает бить баклуши и какими целебными свойствами обладает глиняная посуда.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Главным символом города Березино является деревянная ложка, ведь именно здесь находится музей этого популярного столового прибора и самая большая в мире ложка длиной 23 метра. И сегодня мы познакомимся с ложкарным ремеслом и узнаем секреты мастерства. Одно из самых интересных культурных учреждений Березинского района несомненно центр ремесел. Здесь во дворе и находится дубовая ложка, о которой знают далеко за пределами города. Автор творения – народный мастер Беларуси Евгений Осипов. Каждая его работа – настоящее произведение искусства.

Евгений Осипов, народный мастер Беларуси:

Там, где я, везде щепки, мусор, опилки. Первую ложку я вырезал лет 30 назад. Потом я забросил это дело, потому что мне ложка не понравилась. Не пошло дело. Ложка была витая, пользоваться ей нельзя было, забраковал эту ложку. По образованию Евгений Павлович физик-математик. До пенсии работал в школе. Заниматься ложками начал 30 лет назад. Сначала для души, а потом профессионально. Ангелина Валькович:

Какой ложкой вы больше всего гордитесь? Евгений Осипов:

Наверное, той, которая на территории Дома ремесел, 23-метровая. Ангелина Валькович:

Сколько времени ушло на изготовление?

Евгений Осипов:

По времени не скажешь, потому что начинали осенью вырезать, приходилось и зимой, закончили только весной, потому что погодные условия не позволяли. В изделиях мастера прослеживаются мотивы, связанные с природой, животным миром, жизнью человека. А самое главное, что все работы выполнены с душой и любовью. За каждое новое произведение Евгений Павлович берется с энтузиазмом. Евгений Осипов:

Больше всего мне нравится вырезать природу, ложки с тематикой природы, там и звери разные, фантазии можно осуществить. Я вот вырезал серию ложек из разных пород дерева, которые произрастают, которые я нашел на территории Березинщины. Ангелина Валькович:

Из каких материалов вы изготавливаете ложки? Евгений Осипов:

Ложку можно сделать практически из любого дерева. Она может быть предназначена для варки варенья, можно просто вместо железной использовать. Ангелина Валькович:

Помимо изготовления ложек чем вы занимаетесь?

Евгений Осипов:

Мне нравится делать разные сувениры тоже с лесной тематикой, также занимаюсь скульптурой. Сегодня у Евгения Павловича собрана целая коллекция деревянных изделий, резные картины, объемные деревянные скульптуры, настенные панно. Ни одна работа не повторяется.

Ангелина Валькович:

А это самая маленькая ложка Евгения Павловича. Размером она всего лишь 5 миллиметров. На ее изготовление потребовалось 10 минут и 30 лет опыта. На достигнутом мастер не останавливается. В ближайшее время собирается побить свой личный рекорд. Чтобы ложка получилась интереснее, мастер подбирает разные породы деревьев: вишня, груша, яблоня, рябина, лиственница, дуб. А вдохновение черпает из сказок. Евгений Осипов:

Тематика лесная нравится. В следующей ложке внутри будет медведь. Черпачки в виде сердечек, связаны две ложки цепью, внутри шарики, это из одного куска дерева сделано. Шарики символизируют детей. Эволюция семейной жизни, это начало семейной жизни, а это уже конец семейной жизни.

Работы белорусского ложкаря имеются и в частных коллекциях в России, Германии, Швейцарии, Австрии, Израиле. Каждый месяц Евгений Павлович проводит и мастер-классы, попасть на них может каждый. Ангелина Валькович:

Насколько нравится детям приходить на занятия? Насколько это популярно? Есть ли кому передать это дело? Евгений Осипов:

Постоянных учеников, чтобы они приходили, нет. Потому что нужна усидчивость, у детей меняются постоянно интересы, сегодня одно, завтра – второе, третье. Потом работаешь с инструментом, тоже надо соблюдать технику безопасности, это не всегда удается, поэтому и ранения, порезы. Это не всем нравится. Чтобы вырезать, надо чтобы была хорошая физическая сила, твердая рука. Это сложно. А дети зачастую приходят в первом классе, силы никакой, желание большое, вот и проблема.

Ангелина Валькович:

Сколько нужно времени, чтобы обучиться этому мастерству? Евгений Осипов:

Дети приходят, интересуются, занимаются с самого начала. Ангелина Валькович:

То есть здесь есть определенная техника. Просто так человек, который обладает художественными способностями, не сможет вырезать.

Евгений Осипов:

Сможет любой, но ребенка надо обучать. Показать азы. Я уверен, что со временем, лет через 10, 20, 30, они вернутся к этому, вспомнят это. Я за это не переживаю. Так что ученики будут. Сейчас их мало, но некоторым врезается в память, они вырезают. Ангелина Валькович:

Дома вы используете какие ложки? Евгений Осипов:

Деревянные, естественно, свои. Ангелина Валькович:

Срок службы какой? Евгений Осипов:

Пока не сотрется, а потом новую недолго вырезать. Легонькая, приятно держать. Мой дед ел исключительно деревянной ложкой, 91 год прожил. Только для музея Евгений Осипов изготовил более 100 ложек. Всего же в фонде их более 300 из разных уголков страны.