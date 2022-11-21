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Самая большая в мире ложка длиной 23 метра! Поговорили с мастером, который делает необычные изделия из дерева

21 ноября 2022 11:08
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Новости Беларуси. Народные ремесла – через столетия к современности. Ложкарное дело и лепка из глины. Кто сохраняет традиции и как стать профессионалом в этой сфере? А также узнаем в программе «Центральный регион» на СТВ, что означает бить баклуши и какими целебными свойствами обладает глиняная посуда.

Самая большая в мире ложка длиной 23 метра! Поговорили с мастером, который делает необычные изделия из дерева-1

Ангелина Валькович, корреспондент:
Главным символом города Березино является деревянная ложка, ведь именно здесь находится музей этого популярного столового прибора и самая большая в мире ложка длиной 23 метра. И сегодня мы познакомимся с ложкарным ремеслом и узнаем секреты мастерства.

Одно из самых интересных культурных учреждений Березинского района несомненно центр ремесел. Здесь во дворе и находится дубовая ложка, о которой знают далеко за пределами города. Автор творения – народный мастер Беларуси Евгений Осипов. Каждая его работа – настоящее произведение искусства.

Самая большая в мире ложка длиной 23 метра! Поговорили с мастером, который делает необычные изделия из дерева-3

Евгений Осипов, народный мастер Беларуси:
Там, где я, везде щепки, мусор, опилки. Первую ложку я вырезал лет 30 назад. Потом я забросил это дело, потому что мне ложка не понравилась. Не пошло дело. Ложка была витая, пользоваться ей нельзя было, забраковал эту ложку.

По образованию Евгений Павлович физик-математик. До пенсии работал в школе. Заниматься ложками начал 30 лет назад. Сначала для души, а потом профессионально.

Ангелина Валькович:
Какой ложкой вы больше всего гордитесь?

Евгений Осипов:
Наверное, той, которая на территории Дома ремесел, 23-метровая.

Ангелина Валькович:
Сколько времени ушло на изготовление?

Самая большая в мире ложка длиной 23 метра! Поговорили с мастером, который делает необычные изделия из дерева-5

Евгений Осипов:
По времени не скажешь, потому что начинали осенью вырезать, приходилось и зимой, закончили только весной, потому что погодные условия не позволяли.

В изделиях мастера прослеживаются мотивы, связанные с природой, животным миром, жизнью человека. А самое главное, что все работы выполнены с душой и любовью. За каждое новое произведение Евгений Павлович берется с энтузиазмом.

Евгений Осипов:
Больше всего мне нравится вырезать природу, ложки с тематикой природы, там и звери разные, фантазии можно осуществить. Я вот вырезал серию ложек из разных пород дерева, которые произрастают, которые я нашел на территории Березинщины.

Ангелина Валькович:
Из каких материалов вы изготавливаете ложки?

Евгений Осипов:
Ложку можно сделать практически из любого дерева. Она может быть предназначена для варки варенья, можно просто вместо железной использовать.

Ангелина Валькович:
Помимо изготовления ложек чем вы занимаетесь?

Самая большая в мире ложка длиной 23 метра! Поговорили с мастером, который делает необычные изделия из дерева-7

Евгений Осипов:
Мне нравится делать разные сувениры тоже с лесной тематикой, также занимаюсь скульптурой.

Сегодня у Евгения Павловича собрана целая коллекция деревянных изделий, резные картины, объемные деревянные скульптуры, настенные панно. Ни одна работа не повторяется.

Самая большая в мире ложка длиной 23 метра! Поговорили с мастером, который делает необычные изделия из дерева-9

Ангелина Валькович:
А это самая маленькая ложка Евгения Павловича. Размером она всего лишь 5 миллиметров. На ее изготовление потребовалось 10 минут и 30 лет опыта. На достигнутом мастер не останавливается. В ближайшее время собирается побить свой личный рекорд.

Чтобы ложка получилась интереснее, мастер подбирает разные породы деревьев: вишня, груша, яблоня, рябина, лиственница, дуб. А вдохновение черпает из сказок.

Евгений Осипов:
Тематика лесная нравится. В следующей ложке внутри будет медведь. Черпачки в виде сердечек, связаны две ложки цепью, внутри шарики, это из одного куска дерева сделано. Шарики символизируют детей. Эволюция семейной жизни, это начало семейной жизни, а это уже конец семейной жизни.

Самая большая в мире ложка длиной 23 метра! Поговорили с мастером, который делает необычные изделия из дерева-11

Работы белорусского ложкаря имеются и в частных коллекциях в России, Германии, Швейцарии, Австрии, Израиле. Каждый месяц Евгений Павлович проводит и мастер-классы, попасть на них может каждый.

Ангелина Валькович:
Насколько нравится детям приходить на занятия? Насколько это популярно? Есть ли кому передать это дело?

Евгений Осипов:
Постоянных учеников, чтобы они приходили, нет. Потому что нужна усидчивость, у детей меняются постоянно интересы, сегодня одно, завтра – второе, третье. Потом работаешь с инструментом, тоже надо соблюдать технику безопасности, это не всегда удается, поэтому и ранения, порезы. Это не всем нравится. Чтобы вырезать, надо чтобы была хорошая физическая сила, твердая рука. Это сложно. А дети зачастую приходят в первом классе, силы никакой, желание большое, вот и проблема.

Самая большая в мире ложка длиной 23 метра! Поговорили с мастером, который делает необычные изделия из дерева-13

Ангелина Валькович:
Сколько нужно времени, чтобы обучиться этому мастерству?

Евгений Осипов:
Дети приходят, интересуются, занимаются с самого начала.

Ангелина Валькович:
То есть здесь есть определенная техника. Просто так человек, который обладает художественными способностями, не сможет вырезать.

Самая большая в мире ложка длиной 23 метра! Поговорили с мастером, который делает необычные изделия из дерева-15

Евгений Осипов:
Сможет любой, но ребенка надо обучать. Показать азы. Я уверен, что со временем, лет через 10, 20, 30, они вернутся к этому, вспомнят это. Я за это не переживаю. Так что ученики будут. Сейчас их мало, но некоторым врезается в память, они вырезают.

Ангелина Валькович:
Дома вы используете какие ложки?

Евгений Осипов:
Деревянные, естественно, свои.

Ангелина Валькович:
Срок службы какой?

Евгений Осипов:
Пока не сотрется, а потом новую недолго вырезать. Легонькая, приятно держать. Мой дед ел исключительно деревянной ложкой, 91 год прожил.

Только для музея Евгений Осипов изготовил более 100 ложек. Всего же в фонде их более 300 из разных уголков страны.

Самая большая в мире ложка длиной 23 метра! Поговорили с мастером, который делает необычные изделия из дерева-17

Евгений Осипов:
Самые большие – можно догадаться, что их использовали для зерна или для муки. Этот ковш, может, использовали в бане, большую часть для варенья.

Свою работу ведет музей с 2010 года. Именно с этого момента и началось возрождение ложкарного дела.

Евгений Осипов:
Мастеров, как я, в каждом районе достаточно. Просто, может, они стесняются себя показать. Но то, что они есть, везде есть эти мастера.

«Приятная работа». Почему детям так нравится вырезать фигуры из дерева – подробности здесь.

# Традиции Беларуси # Ангелина Валькович

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