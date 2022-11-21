Чтобы хорошо учиться, важно и правильно питаться. Узнали, каким должно быть школьное меню

Анастасия Макеева, корреспондент:
Для того чтобы учиться на 10, важно быть сытым и довольным. Отправляемся на дегустацию с экспертами.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Для того чтобы учиться на 10, важно быть сытым и довольным. Отправляемся на дегустацию с экспертами.
Мне нравится борщ, котлета и гречка.
Сосиска с макаронами.
Я люблю пирожки...С вареньем клубничным.
Как дома. Ученики 23-й столичной гимназии спешат на обеды с удовольствием. Зарядить мозг и наполниться силами можно сполна. В каждой тарелке порция здоровья. Все сбалансировано по белкам, жирам, углеводам. Приготовлено с душой из высококачественных продуктов и одобрено центром гигиены и эпидемиологии.
Надежда Лукашевич, директор Комбината школьного питания города Минска:
Технологи комбината школьного питания разрабатывают меню на каждую четверть, чтобы сезонные блюда включить, а также обеспечить разнообразие. У нас появился новый суп, называется «Поліўка» – это аналог супа харчо. Детям понравился этот суп. 4 новых салат и есть новые горячие блюда. Наше все питание здоровое. Щадящий способ приготовления. Мы используем пароконвектоматы, передовые технологии.
Белиссимо! В школьном топе шашлычок, наггетсы, митболы, кебабы, плов. Ассортимент как в кафешке. В почетном списке и традиционная белорусская кухня – ароматная бабка, хрустящие драники, ягодный пирог. Порядок и красоту на столах обеспечивают дежурные. Горячее подают без перебоев.
Владислав Панарин, ученик 10-го класса гимназии № 23 г. Минска:
Разнастайная выпечка. Бываюць піцы. Бывае, што цэлы перапынак стаіць чарга. Бывае, нават да боек даходзіла.
Ирина Карницкая, буфетчица:
В основном они любят мясные, пирожки с мясом. Пачастункі у нас есть с ветчиной и сыром, они их обожают, они могут за перемену целый разнос разобрать.
Валентина Левчук, учитель музыки гимназии № 23 г. Минска:
Не ўсім дзеткам дазволена есці малочнае. Ім тады замяняюць, даюць сок. Ёсць некаторыя дзеткі-вегетарыянцы. Усе ядуць мяса, яны – рыбу.
К слову, детей со специальным меню в столице немного – мене 1 %. Сегодня цена за завтрак составляет около 2 рублей, за обед – около 3. Максимально доступно. Но есть продукты, которые не пользуются спросом у нового поколения. Это рыба, творог, овощи. Чтобы поднять марку витаминам, специально проводят акцию «Чистая тарелка» в обмен на приз. И аппетит растет.
Надежда Лукашевич:
Наше меню размещено на сайте Комбината школьного питания. Оно абсолютно доступно для каждого родителя. Мы готовы меняться, делать нашу работу прозрачной, чтобы дети ели все без остатка.
Правильное питание – залог качественного усвоения информации. Позаботиться о перекусе важно и родителям. Правило первое в школьной ссобойке – водный баланс. Если бутылка пластиковая, следите, чтобы она использовалась один раз и была с пометкой «Без фенола-А». Обращайте внимание на контейнер. Пусть он будет симпатичным и удобным.
Катерина Давыдова, врач-диетолог:
Мы должны всегда давать ребенку и белки, и жиры, и правильные углеводы. Что касается белков и жиров, здесь можно ребенку дать приготовленное мясо, рыбу, яйца товарные либо орехи. Если мы говорим про углеводы, делайте акцент на цельнозерновом хлебе либо тостах. Из легких углеводов ребенку необходимы фрукты, сухофрукты. Какие-то финиково-ореховые батончики подойдут отлично, чтобы быстро восполнить быстро уровень энергии. Необходимо включать дополнительное количество клетчатки. Здесь подойдут как отварные либо приготовленные овощи либо ломтики из огурца, моркови, болгарского перца.
Отличной «батарейкой» перед контрольной станет горький шоколад, бананы, орехи или сухая морская капуста. С этими чудо-продуктами работоспособность возрастет в разы, и результат не заставит себя ждать.