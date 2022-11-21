Чтобы хорошо учиться, важно и правильно питаться. Узнали, каким должно быть школьное меню

Анастасия Макеева, корреспондент:

Для того чтобы учиться на 10, важно быть сытым и довольным. Отправляемся на дегустацию с экспертами.

Мне нравится борщ, котлета и гречка.

Сосиска с макаронами. Я люблю пирожки...С вареньем клубничным. Как дома. Ученики 23-й столичной гимназии спешат на обеды с удовольствием. Зарядить мозг и наполниться силами можно сполна. В каждой тарелке порция здоровья. Все сбалансировано по белкам, жирам, углеводам. Приготовлено с душой из высококачественных продуктов и одобрено центром гигиены и эпидемиологии.

Надежда Лукашевич, директор Комбината школьного питания города Минска:

Технологи комбината школьного питания разрабатывают меню на каждую четверть, чтобы сезонные блюда включить, а также обеспечить разнообразие. У нас появился новый суп, называется «Поліўка» – это аналог супа харчо. Детям понравился этот суп. 4 новых салат и есть новые горячие блюда. Наше все питание здоровое. Щадящий способ приготовления. Мы используем пароконвектоматы, передовые технологии.

Белиссимо! В школьном топе шашлычок, наггетсы, митболы, кебабы, плов. Ассортимент как в кафешке. В почетном списке и традиционная белорусская кухня – ароматная бабка, хрустящие драники, ягодный пирог. Порядок и красоту на столах обеспечивают дежурные. Горячее подают без перебоев.

Владислав Панарин, ученик 10-го класса гимназии № 23 г. Минска:

Разнастайная выпечка. Бываюць піцы. Бывае, што цэлы перапынак стаіць чарга. Бывае, нават да боек даходзіла.

Ирина Карницкая, буфетчица:

В основном они любят мясные, пирожки с мясом. Пачастункі у нас есть с ветчиной и сыром, они их обожают, они могут за перемену целый разнос разобрать.

Валентина Левчук, учитель музыки гимназии № 23 г. Минска:

Не ўсім дзеткам дазволена есці малочнае. Ім тады замяняюць, даюць сок. Ёсць некаторыя дзеткі-вегетарыянцы. Усе ядуць мяса, яны – рыбу. К слову, детей со специальным меню в столице немного – мене 1 %. Сегодня цена за завтрак составляет около 2 рублей, за обед – около 3. Максимально доступно. Но есть продукты, которые не пользуются спросом у нового поколения. Это рыба, творог, овощи. Чтобы поднять марку витаминам, специально проводят акцию «Чистая тарелка» в обмен на приз. И аппетит растет.

Надежда Лукашевич:

Наше меню размещено на сайте Комбината школьного питания. Оно абсолютно доступно для каждого родителя. Мы готовы меняться, делать нашу работу прозрачной, чтобы дети ели все без остатка. Правильное питание – залог качественного усвоения информации. Позаботиться о перекусе важно и родителям. Правило первое в школьной ссобойке – водный баланс. Если бутылка пластиковая, следите, чтобы она использовалась один раз и была с пометкой «Без фенола-А». Обращайте внимание на контейнер. Пусть он будет симпатичным и удобным.