Всё по бабушкиным рецептам. Побывали на мастер-классе приготовления блинов по-вишовски

В гостиной с русской печкой проводят мастер-класс по выпечке хлеба на закваске и пышных блинов. Все по бабушкиным рецептам. Переключаемся на гастрономический туризм в программе «Путевка BY».
В гостиной с русской печкой проводят мастер-класс по выпечке хлеба на закваске и пышных блинов. Все по бабушкиным рецептам. Переключаемся на гастрономический туризм в программе «Путевка BY».
Наталья Пикос, специалист по музейной работе Белыничского СПК «Колхоз «Родина»:
Все на глаз, тесто нужно чувствовать. Пакет кефира, пара стаканов муки, сода и соль, эти блинчики под мяско, под все подойдут. Можно мед, можно варенье, можно масло, все что угодно, и у нас должна получиться такая масса, как сметанка.
Смазываем сковороду сальцем. Вооружаемся чепелой и прогреваем над огнем. Нелегкое это дело – держать на весу. А если учесть, что раньше семьи были большими и просили добавки. Без закалки никуда. Наливаем добротный черпачок и отправляем тесто подрумяниться. Кстати, блины по-вишовски не надо переворачивать. Они запекаются снизу и сверху.
Подробности в видео.