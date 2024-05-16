Всё по бабушкиным рецептам. Побывали на мастер-классе приготовления блинов по-вишовски

В гостиной с русской печкой проводят мастер-класс по выпечке хлеба на закваске и пышных блинов. Все по бабушкиным рецептам. Переключаемся на гастрономический туризм в программе «Путевка BY».

Наталья Пикос, специалист по музейной работе Белыничского СПК «Колхоз «Родина»:

Все на глаз, тесто нужно чувствовать. Пакет кефира, пара стаканов муки, сода и соль, эти блинчики под мяско, под все подойдут. Можно мед, можно варенье, можно масло, все что угодно, и у нас должна получиться такая масса, как сметанка.