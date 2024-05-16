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Всё по бабушкиным рецептам. Побывали на мастер-классе приготовления блинов по-вишовски

16 мая 2024 14:16
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В гостиной с русской печкой проводят мастер-класс по выпечке хлеба на закваске и пышных блинов. Все по бабушкиным рецептам. Переключаемся на гастрономический туризм в программе «Путевка BY». 

Всё по бабушкиным рецептам. Побывали на мастер-классе приготовления блинов по-вишовски-1

Наталья Пикос, специалист по музейной работе Белыничского СПК «Колхоз «Родина»:
Все на глаз, тесто нужно чувствовать. Пакет кефира, пара стаканов муки, сода и соль, эти блинчики под мяско, под все подойдут. Можно мед, можно варенье, можно масло, все что угодно, и у нас должна получиться такая масса, как сметанка.

Всё по бабушкиным рецептам. Побывали на мастер-классе приготовления блинов по-вишовски-4

Смазываем сковороду сальцем. Вооружаемся чепелой и прогреваем над огнем. Нелегкое это дело – держать на весу. А если учесть, что раньше семьи были большими и просили добавки. Без закалки никуда. Наливаем добротный черпачок и отправляем тесто подрумяниться. Кстати, блины по-вишовски не надо переворачивать. Они запекаются снизу и сверху.

Подробности в видео.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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