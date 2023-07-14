«Что-нибудь осталось от той советской романтики?» Вот как изменились общежития Минска

Это коммунальная квартира. Сразу вспоминается песня группы «Дюна» из девяностых и их клип, где очень ярко и живо показаны жизнь в коммуналках и отношения между людьми. Соседи дружелюбны и гостеприимны. Порой так хочется перенестись в такую жизнь хотя бы на денек. О том, как изменились современные общежития, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне интересно, отличаются современные общежития от этих советских? Что-то изменилось внешне, внутренне? Валерия, как вы считаете?

Валерия Лешук, проживает с супругом и ребенком в общежитии:

Все изменилось. Делается ремонт, то есть все усовершенствовано, вплоть до плитки на кухне. То есть я не хочу сказать, что это похоже на то, что было раньше. Сейчас люди гораздо лучше живут. Наталья Надольская:

Алексей, как вы считаете? Что-нибудь осталось от той советской романтики про которую пела группа «Дюна»?