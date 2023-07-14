«Что-нибудь осталось от той советской романтики?» Вот как изменились общежития Минска
Это коммунальная квартира. Сразу вспоминается песня группы «Дюна» из девяностых и их клип, где очень ярко и живо показаны жизнь в коммуналках и отношения между людьми. Соседи дружелюбны и гостеприимны. Порой так хочется перенестись в такую жизнь хотя бы на денек. О том, как изменились современные общежития, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне интересно, отличаются современные общежития от этих советских? Что-то изменилось внешне, внутренне? Валерия, как вы считаете?
Валерия Лешук, проживает с супругом и ребенком в общежитии:
Все изменилось. Делается ремонт, то есть все усовершенствовано, вплоть до плитки на кухне. То есть я не хочу сказать, что это похоже на то, что было раньше. Сейчас люди гораздо лучше живут.
Наталья Надольская:
Алексей, как вы считаете? Что-нибудь осталось от той советской романтики про которую пела группа «Дюна»?
Алексей Котенев, заместитель директора по правовым и жилищным вопросам государственного предприятия «Минские городские общежития»:
Безусловно, романтика есть, но касательно ремонтов и всего остального – максимально все улучшается. Те же самые электроприборы требуют иной эксплуатации. Раньше такого не было, как сейчас. В данный момент мы улучшаем общежития. Уже в двух общежитиях – в одном уже закончено, а к концу 2023 года еще в одном будет закончен капитальный ремонт. Фактически это полностью изменение фасада здания, сантехнического оборудования всего. Поэтому сравнивать общежития Советского Союза и общежития сейчас было бы некорректно. В то же время мы как организация, которая эксплуатирует общежития, знаем как выглядят общежития города Минска в данный момент. Часть из них находится в плачевном состоянии. Поэтому они нам передаются от заводов, иных организаций, которые не могут физически и материально поддерживать нормальную жизнедеятельность данного здания.
Звездность пока еще не присваиваем. Общежития каких категорий есть в Минске – подробнее здесь.