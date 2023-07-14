«Ощущение большой семьи». Почему взрослые люди не хотят съезжать из общежития?

Это коммунальная квартира. Сразу вспоминается песня группы «Дюна» из девяностых и их клип, где очень ярко и живо показаны жизнь в коммуналках и отношения между людьми. Соседи дружелюбны и гостеприимны. Порой так хочется перенестись в такую жизнь хотя бы на денек. О том, как изменились современные общежития, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

С точки зрения психологии объясните, почему до сих пор некоторые взрослые люди все же продолжают жить в общежитии? Что они в этом находят, какое удовольствие, романтику или, может, у них не все так хорошо с жильем? Что для них это?