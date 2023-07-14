«Ощущение большой семьи». Почему взрослые люди не хотят съезжать из общежития?

Это коммунальная квартира. Сразу вспоминается песня группы «Дюна» из девяностых и их клип, где очень ярко и живо показаны жизнь в коммуналках и отношения между людьми. Соседи дружелюбны и гостеприимны. Порой так хочется перенестись в такую жизнь хотя бы на денек. О том, как изменились современные общежития, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
С точки зрения психологии объясните, почему до сих пор некоторые взрослые люди все же продолжают жить в общежитии? Что они в этом находят, какое удовольствие, романтику или, может, у них не все так хорошо с жильем? Что для них это?
Екатерина Петрова, психолог, магистр психологических наук, член Белорусского общества психологов:
Мне кажется, человек всегда выбирает то, что ему проще. Кому-то проще. Я не жила в общежитии, не знаю. Возможно, это дешевле, выгоднее с финансовой точки зрения. Возможно, кто-то привыкает к такому обще житию.
Михаил Свито:
Ощущение большой семьи?
Екатерина Петрова:
Да. Кстати, вы правильно сказали: «Ощущение большой семьи». Огромное количество людей. Находясь в социуме, ощущать себя одинокими – нет своих каких-то семей, поэтому важно находиться. Человеку важно, огромная человеческая потребность – быть частью чего-то. Быть частью какой-то субкультуры, какого-то общества. В то же время, когда человек не в своем, то он может не отвечать за это. Должно же предприятие заботиться о жилье, в котором живу я.
«Что-нибудь осталось от той советской романтики?» Вот как изменились общежития Минска – подробнее здесь.