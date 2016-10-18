Всё об автохламе в Минске: кто и когда должен его убирать?

Новости Беларуси. В «Большом городе» сегодня говорят о том, что есть, наверное, в каждом минском дворе. Но никак его не украшает. Кто-то к этому привык и не обращает внимания, кого-то раздражает. Но точно бесит водителей, которые каждый вечер, возвращаясь с работы, в поисках места для парковки недобрым словом поминают тех, кто оставил всем этот бесхозный подарок. Речь об автохламе.

Как найти и заставить нерадивых автолюбителей убрать его? Куда надо позвонить, чтобы очистить от него двор или дорогу? И как в городе организован этот процесс? С этими вопросами ведущий Олег Степанюк отправился в организацию, которая этим занимается.

Ответили на них заместитель главы администрации Фрунзенского района города Минска Виктор Трушин и ведущий специалист по работе с неэксплуатируемыми транспортными средствами ООО «Белспецавтоэвакуация» Сергей Милашевский.

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