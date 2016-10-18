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Куда сдать старую машину в Минске?

18 октября 2016 13:46
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Новости Беларуси. Кто утилизирует автомобили и какие документы нужны, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:
Если я, как автовладелец, захочу утилизировать свою машину на законных основаниях, сам.

Куда мне обращаться?

Виктор Трушин, заместитель главы администрации Фрунзенского района г. Минска:
У нас были такие случаи, когда владельцы, получив уведомление о приведении в надлежащий вид транспортного средства, даже обращались в приёмные пункты вторсырья, привозили эти машины и договаривались о сдаче их как металлолома

Олег Степанюк, СТВ:

А не надо никаких бумажных процедур?

Виктор Трушин, заместитель главы администрации Фрунзенского района г. Минска:
Нет. Бумажные процедуры – это уже в заготовительном пункте делали, насколько я знаю, они. А так – можно обращаться и в Гатово. Но, машины все подлежат снятию с учёта.

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# общество # Автомобили

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