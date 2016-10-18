Автохлам во дворе: куда звонить?

Новости Беларуси. Что делать, если владельца брошенного авто невозможно привлечь к ответственности, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Если жители знают, что у них стоит автохлам, куда им в первую очередь обращаться? В ЖЭС? В администрацию района?

Виктор Трушин, заместитель главы администрации Фрунзенского района г. Минска:

Напрямую можно обращаться в администрацию района.

Администрация обязана принять все необходимые меры по выявлению и по приведению данного транспортного средства в надлежащее состояние. То есть, заставить владельца привести его в надлежащее состояние.

Олег Степанюк, СТВ:

То есть, если я живу в каком-то районе, я звоню в администрацию, в какой отдел? Или там есть горячая линия? Куда?

Виктор Трушин, заместитель главы администрации Фрунзенского района г. Минска:

Это можно сделать посредством горячей линии, можно направить электронное обращение, указав местонахождение транспортного средства, можно оставить письменное обращение.

Кроме того, по данным вопросам вы можете обратиться на сайт службы 115, прислав фотографию.

В любых этих формах. Выезжают, в любом случае, сотрудники администрации, а в нашем случае, выезжает сотрудник администрации и «Белспецавтоэвакуация». Проверяют все факты и, если машина, действительно, в ненадлежащем состоянии, проводим по ней полностью процедуру. Такие факты у нас были уже, система у нас налажена в этом отношении. То есть, по каждому такому обращению мы их отрабатываем и принимаем соответствующие меры.