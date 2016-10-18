Хозяин автохлама умер или в тюрьме: кто отвечает за машину?

Новости Беларуси. Что делать, если владельца брошенного авто невозможно привлечь к ответственности, рассказали в «Большом городе».

Олег Степанюк, СТВ:

Если хозяин машины найден, но выяснилось, что он уже умер, либо находится в заключении – кто несёт ответственность за утилизацию машины? Вообще, за неё ответственность? Родственники?

Сергей Милашевский, ведущий специалист по работе с неэксплуатируемыми транспортными средствами ООО «Белспецавтоэвакуация»:

Если хозяин умер, родственники – если кто-то вступил в законное наследство – естественно, в соответствии с гражданским законодательством, несут ответственность. Потому что это, всё равно, средство повышенной опасности. Право собственности к кому-то же перешло, так или иначе.

Если право собственности ни к кому не перешло, естественно, это транспортное средство будет утилизировано, и родственники не будут нести какую-то ответственность.

Если человек находится в местах заключения, то он может доверить пользование своим транспортным средством знакомым, родственникам. То есть, в любом случае, ему же извещение будет направлено, информация будет передана. И он может, находясь там, посредством почтовой корреспонденции принять какие-то меры, чтобы транспортное средство убрали. Я знаю, что у нас был такой случай: мама находившегося в заключении обращалась в администрацию района и просила немножко отсрочить 30-дневный срок.

Буквально на месяц, потому что её сын уже выходил из мест лишения свободы.

И администрация, естественно, пошла навстречу, видя, что люди хотят предпринять какие-то действия по этой эвакуации, а не просто сидят, сложа руки. Везде можно договориться.