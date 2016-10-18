Квартира для бомжа и холст для граффитиста: как бороться с автохламом в Минске?

Новости Беларуси. Корреспондент «Большого города» Вероника Кондратюк нашла самый колоритный автохлам и помогла эвакуировать брошенные машины Ржавый кузов, спущенные колеса, разбитое стекло. Этот автомобиль припарковался на улице Тимошенко больше года назад. За это время превратился в автохлам, который облюбовали, как холст для творчества, уличные художники.



Но вопрос не в эстетике. Сегодня в столице сотни таких машин занимают дефицитные парковочные места, которые могли бы использоваться по назначению.

Выявлением автохлама в большом городе занимается специальная организация – «Белспецавтоэвакуация». Её сотрудники ежедневно выезжают в так называемые «санитарные» рейды. В центре внимания – дворовые территории и окраина города. Часто о заброшенных авто сообщают сотрудники ЖЭСов и просто небезразличные горожане.



Виталий Филатов, специалист по неэксплуатируемым транспортным средствам ООО «Белспецавтоэвакуация»:

Мы сейчас едем на улицу Лынькова. Поступило сообщение от граждан, что там стоит заброшенный автомобиль. Мы едем это проверить.

Обнаружить автомобиль, на который поступила жалоба, не составило труда.



Им оказался оранжевый микроавтобус выпуска 70-ых.

Кажется, он мог бы украсить любую коллекцию раритетных авто, если бы о нем не забыли. К слову, в нынешнем году только в столичных дворах специалисты «Белспецавтоэвакуции» выявили более тысячи никому не нужных машин. Критерии, по которым автомобиль признают брошенным, простые.

Он покрыт достаточно толстым слоем грязи, у него обязательно спущены или совсем отсутствуют колеса, разбито стекло.

Виталий Филатов, специалист по неэксплуатируемым транспортным средствам ООО «Белспецавтоэвакуация»:

В соответствии с Указом Президента №348, есть признаки неэксплуатируемого транспортного средства. Это отсутствие каких-то элементов на автомобиле, это отсутствие техосмотра. То бишь, данный автомобиль не может участвовать в дорожном движении.

Обнаруженную машину с помощью программы, установленной на мобильном телефоне, специалисты на месте вносят в базу данных.



Фиксируют ее государственный номер и время последнего техосмотра.

Также с помощью GPS-навигации на электронной карте обозначают место, где было выявлено заброшенное авто. Кстати, владельца транспортного средства будут разыскивать через ГАИ. Как только хозяин микроавтобуса станет известен, ему отправят извещение – в течение 30 дней переместить транспорт на охраняемую стоянку или утилизировать. В обратном случае авто эвакуируют. Виталий Филатов, специалист по неэксплуатируемым транспортным средствам ООО «Белспецавтоэвакуация»:

В случае выявления автомобиля с признаками неэксплуатируемого и при отсутствии государственного регистрационного номера, мы можем эвакуировать это транспортное средство без извещения автовладельца.



А между тем наш рейд продолжается. Мы отправляемся на улицу Кунцевщина. Возле дома №32 месяц назад было обнаружено бесхозное авто. На отправленное извещение хозяин транспорта никак не отреагировал, а значит, его «железный конь» подлежит эвакуации.



Артём Лобко, начальник отдела городского хозяйства администрации Фрунзенского района г. Минска:

Учитывая, что меры не были приняты, сегодня мы осуществляем принудительную эвакуацию авто на спецстоянку. После чего оно там будет находиться еще три месяца. В течение этого времени хозяин имеет право подать соответствующее заявление и забрать авто для приведения в порядок или утилизации.



Однако нерадивые автовладельцы часто вспоминают о своих забытых четырехколесных друзьях только тогда, когда за эвакуацию машины и ее хранение на парковке приходит счет.

Причем, сумма штрафа часто превышает цену на само авто.



Ольга Мирошкина, юрисконсульт ООО «Белспецавтоэвакуация»:

Эвакуация грузового транспорта составляет 110 рублей, легкового – 96. Сутки хранения на стоянке стоят 6 рублей. Если транспортное средство по весу превышает 5 тонн, то для его эвакуации мы привлекаем другие организации. И тогда стоимость эвакуации будет составлять ровно столько, сколько потребует другая организация.



Вероника Кондратюк, СТВ:

На данный момент на штрафстоянке ожидают своих владельцев около 200 авто. Среди них есть как раритетные экземпляры, так и современные. Например, вот эта машина 2012 года выпуска. Её эвакуировали почти год назад, но хозяин так и не объявился. К слову, бесхозные автомобили не только занимают парковочные места в городе, но и часто становятся причиной пожаров и нежелательных соседей.



Виталий Филатов, специалист по неэксплуатируемым транспортным средствам ООО «Белспецавтоэвакуация»:

Летом этого года этот автомобиль был выявлен по улице Матусевича, в котором проживал гражданин без определенного места жительства.

Мужчина, который там проживал, оборудовал его для себя, как квартиру.



Мы попросили его покинуть автомобиль и эвакуировали его на штрафстоянку.