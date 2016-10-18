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Квартира для бомжа и холст для граффитиста: как бороться с автохламом в Минске?

18 октября 2016 13:50
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Новости Беларуси. Корреспондент «Большого города» Вероника Кондратюк нашла самый колоритный автохлам и помогла эвакуировать брошенные машины

Ржавый кузов, спущенные колеса, разбитое стекло. Этот автомобиль припарковался на улице Тимошенко больше года назад.

За это время превратился в автохлам, который облюбовали, как холст для творчества, уличные художники.

Квартира для бомжа и холст для граффитиста: как бороться с автохламом в Минске? -1


Но вопрос не в эстетике. Сегодня в столице сотни таких машин занимают дефицитные парковочные места, которые могли бы использоваться по назначению.

Выявлением автохлама в большом городе занимается специальная организация – «Белспецавтоэвакуация».

Её сотрудники ежедневно выезжают в так называемые «санитарные» рейды. В центре внимания – дворовые территории и окраина города. Часто о заброшенных авто сообщают сотрудники ЖЭСов и просто небезразличные горожане. 

Квартира для бомжа и холст для граффитиста: как бороться с автохламом в Минске? -4


Виталий Филатов, специалист по неэксплуатируемым транспортным средствам ООО «Белспецавтоэвакуация»:
Мы сейчас едем на улицу Лынькова. Поступило сообщение от граждан, что там стоит заброшенный автомобиль. Мы едем это проверить.

Обнаружить автомобиль, на который поступила жалоба, не составило труда.

Квартира для бомжа и холст для граффитиста: как бороться с автохламом в Минске? -7


Им оказался оранжевый микроавтобус выпуска 70-ых.

Кажется, он мог бы украсить любую коллекцию раритетных авто, если бы о нем не забыли.

К слову, в нынешнем году только в столичных дворах специалисты «Белспецавтоэвакуции» выявили более тысячи никому не нужных машин.

Критерии, по которым автомобиль признают брошенным, простые.

Квартира для бомжа и холст для граффитиста: как бороться с автохламом в Минске? -10

Он покрыт достаточно толстым слоем грязи, у него обязательно спущены или совсем отсутствуют колеса, разбито стекло.
Виталий Филатов, специалист по неэксплуатируемым транспортным средствам ООО «Белспецавтоэвакуация»:
В соответствии с Указом Президента №348, есть признаки неэксплуатируемого транспортного средства. Это отсутствие каких-то элементов на автомобиле, это отсутствие техосмотра. То бишь, данный автомобиль не может участвовать в дорожном движении.

Обнаруженную машину с помощью программы, установленной на мобильном телефоне, специалисты на месте вносят в базу данных.

Квартира для бомжа и холст для граффитиста: как бороться с автохламом в Минске? -13


Фиксируют ее государственный номер и время последнего техосмотра.

Также с помощью GPS-навигации на электронной карте обозначают место, где было выявлено заброшенное авто.

Кстати, владельца транспортного средства будут разыскивать через ГАИ. Как только хозяин микроавтобуса станет известен, ему отправят извещение – в течение 30 дней переместить транспорт на охраняемую стоянку или утилизировать. В обратном случае авто эвакуируют.

Виталий Филатов, специалист по неэксплуатируемым транспортным средствам ООО «Белспецавтоэвакуация»:
В случае выявления автомобиля с признаками неэксплуатируемого и при отсутствии государственного регистрационного номера, мы можем эвакуировать это транспортное средство без извещения автовладельца.

А между тем наш рейд продолжается. Мы отправляемся на улицу Кунцевщина. Возле дома №32 месяц назад было обнаружено бесхозное авто.

На отправленное извещение хозяин транспорта никак не отреагировал, а значит, его «железный конь» подлежит эвакуации. 

Квартира для бомжа и холст для граффитиста: как бороться с автохламом в Минске? -16


Артём Лобко, начальник отдела городского хозяйства администрации Фрунзенского района г. Минска:
Учитывая, что меры не были приняты, сегодня мы осуществляем принудительную эвакуацию авто на спецстоянку. После чего оно там будет находиться еще три месяца. В течение этого времени хозяин имеет право подать соответствующее заявление и забрать авто для приведения в порядок или утилизации. 

Квартира для бомжа и холст для граффитиста: как бороться с автохламом в Минске? -18


Однако нерадивые автовладельцы часто вспоминают о своих забытых четырехколесных друзьях только тогда, когда за эвакуацию машины и ее хранение на парковке приходит счет.

Причем, сумма штрафа часто превышает цену на само авто.

Квартира для бомжа и холст для граффитиста: как бороться с автохламом в Минске? -21


Ольга Мирошкина, юрисконсульт ООО «Белспецавтоэвакуация»:

Эвакуация грузового транспорта составляет 110 рублей, легкового – 96. Сутки хранения на стоянке стоят 6 рублей.

Если транспортное средство по весу превышает 5 тонн, то для его эвакуации мы привлекаем другие организации. И тогда стоимость эвакуации будет составлять ровно столько, сколько потребует другая организация. 

Вероника Кондратюк, СТВ:  
На данный момент на штрафстоянке ожидают своих владельцев около 200 авто. Среди них есть как раритетные экземпляры, так и современные.

Например, вот эта машина 2012 года выпуска. Её эвакуировали почти год назад, но хозяин так и не объявился. 

К слову, бесхозные автомобили не только занимают парковочные места в городе, но и часто становятся причиной пожаров и нежелательных соседей.

Квартира для бомжа и холст для граффитиста: как бороться с автохламом в Минске? -24


Виталий Филатов, специалист по неэксплуатируемым транспортным средствам ООО «Белспецавтоэвакуация»:
Летом этого года этот автомобиль был выявлен по улице Матусевича, в котором проживал гражданин без определенного места жительства.

Мужчина, который там проживал, оборудовал его для себя, как квартиру.

Квартира для бомжа и холст для граффитиста: как бороться с автохламом в Минске? -27


Мы попросили его покинуть автомобиль и эвакуировали его на штрафстоянку. 

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# общество # Автомобили

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