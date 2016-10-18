Как ёлки греют людей и почему позеленела девушка на конкурсе поваров: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю.
Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю.
Свои работы экспертам и потенциальным инвесторам представят участники, которые претендуют на широкое применение своего проекта в абсолютно разных сферах. Площадка объединит представителей бизнеса, производств и генераторов идей.
Как отмечают специалисты, зеленые ветки в холода визуально согревают прохожих, а перед Новым годом создают праздничное настроение. В ближайшее время хвоя украсит все вазы в городе.
Около Мингорисполкома озеленители уже начали цветочное оформление города к 950-летию, которое Минск отметит в следующем году.
Специально к празднику разработано новое проектное решение оформления клумб. 5 000 тюльпанов красного и желтого цвета порадуют минчан и гостей столицы уже весной. Также будет высажено более 1 000 кустарников.
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Выполняется подрезка кустарников выравнивающая – та, которая убирает отросшие побеги, чтобы уже к зиме готовить растения. Работают по уборке листвы, в том числе механическая уборка, позволяющая одновременно как ухаживать за газоном, так и собирать листья с неё.
В первую очередь, в молодежной среде. Для обсуждения проблемы пригласили представителей городской власти, юристов и идеологов различных предприятий. Также на семинар пригласили представителей молодежных организаций, которые на своем уровне принимают активное участие в решении проблемы. Участники рассмотрели ситуацию с наркопреступностью в столице, возможности организации медицинской помощи, реализацию проектов по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи.
Коммерческую организацию выбирали по результатам конкурсных торгов.
ЖКХ уже успело сэкономить за счет проведения этих работ немалую сумму – 50%.
Вырученные средства уже позволили закупить новые малые архитектурные формы для благоустройства. Во время субботников их установят с участием горожан. Вместе с тем, контроль за выполнением работ осуществляют коммунальщики и жители домов.
Однако серьезных нарушений за несколько месяцев работы этой коммерческой организации не было.
Александр Юхно, директор КУП «ЖКХ Партизанского района»:
С нового года объявляем конкурс на техническое обслуживание всего жилищного фонда.
Поэтому надеемся, что будет достойная конкуренция и добропорядочные подрядчики, которые позволят улучшить эксплуатацию жилищного фонда. Тем более, что Партизанский район – один из самых старых районов, много малоэтажных жилых домов. Нам необходимо, чтобы это был подрядчик, который сильный, и достойно будет обслуживать данные жилые дома.
29 участников, среди которых повара, шеф-повара, официанты, бармены и кондитеры, соревновались за звание лучшего в своей номинации. Конкурсанты стремились не только представить своё мастерство, но и разнообразить меню столичных ресторанов новыми блюдами.
Андрей Синяк, ресторатор, организатор конкурса:
Блюда, которые разработаны, они все абсолютно новые.
Отличие от других конкурсов в том, что из них 60-70% займут место в меню ресторанов, повара которых выступали. Или в других.
Анастасия Примако, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
В первую очередь, ставилась цель улучшить качество и культуру обслуживания. Ну и, конечно же – повысить уровень профессионального мастерства. Этот конкурс всегда очень интересный.
Особый подход используют при очистке русла реки. В комплексе укрепят береговую линию, обустроят велодорожки, установят туалеты.
В ближайшие годы на некоторых городских водохранилищах проведут зарыбление.
Детальный план мероприятий уже разработан для каждого района Минска.
Наталья Алейникова, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Если, например, Центральный, Ленинский, Заводской районы давали свои предложения по мероприятиям именно по речке Свислочь, то Первомайский, Партизанский районы основной упор делали на мероприятия именно по благоустройству берегов Слепянской водной системы.
Задача поставлена приступить к этим работам немедленно.
Мы рассчитываем, что этот план мероприятий, который сегодня утвердили, охватит где-то с 2016 года (то, что можно в этом году, будем делать) вплоть до 2020 года.
На месте высохшего водоема теперь ухоженный пруд, а вокруг него новые беседки, скамейки и дорожка из декоративной плитки. Появился здесь и маленький водопад.
Украшают спуск забавные лягушка, черепаха и крокодил.
Вскоре сквер обрастет еще и новыми деревьями и кустарниками, появится дополнительное освещение.
Николай Остапенко, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района г. Минска»:
Планируем дополнительно высадить ещё около 120 кустов и 15-20 дополнительных деревьев.
Планируется ещё выполнить работы по освещению – будет дополнительно установлено ещё несколько столбов или на мачтах световых дополнительные прожектора будут поставлены
К слову, Петропавловский собор – самый древний из сохранившихся памятников архитектуры в Минске. За свою многовековую историю храм несколько раз расписывали и обновляли. Заявка на награду уже подана. Результаты станут известны в первой половине следующего года.
Мирский замок и дворцово-замковый комплекс «Несвиж» уже удостоены этой высокой премии.
Евгений Левданский, художник-реставратор:
Унікальнасць рэстаўрацыі, праведзенай, што тут было знойдзена 5 слаёў жывапісу: XVII, XVIII, XIX і XX стагоддзяў. І ўнікальнасць метаду у тым, што ўсе гэтыя слаі паказаныя.
Также на этой неделе в «Большом городе» обсуждали автохлам