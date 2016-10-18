Как ёлки греют людей и почему позеленела девушка на конкурсе поваров: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в Минске за минувшую неделю. В Минске объявлен прием заявок для участия в Ярмарке инновационных идей



Свои работы экспертам и потенциальным инвесторам представят участники, которые претендуют на широкое применение своего проекта в абсолютно разных сферах. Площадка объединит представителей бизнеса, производств и генераторов идей.

В Минске приступили к зимнему оформлению города



Как отмечают специалисты, зеленые ветки в холода визуально согревают прохожих, а перед Новым годом создают праздничное настроение. В ближайшее время хвоя украсит все вазы в городе.

Около Мингорисполкома озеленители уже начали цветочное оформление города к 950-летию, которое Минск отметит в следующем году. Специально к празднику разработано новое проектное решение оформления клумб. 5 000 тюльпанов красного и желтого цвета порадуют минчан и гостей столицы уже весной. Также будет высажено более 1 000 кустарников. Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Выполняется подрезка кустарников выравнивающая – та, которая убирает отросшие побеги, чтобы уже к зиме готовить растения. Работают по уборке листвы, в том числе механическая уборка, позволяющая одновременно как ухаживать за газоном, так и собирать листья с неё. В Минске обсуждали способы предотвращения наркомании



В первую очередь, в молодежной среде. Для обсуждения проблемы пригласили представителей городской власти, юристов и идеологов различных предприятий. Также на семинар пригласили представителей молодежных организаций, которые на своем уровне принимают активное участие в решении проблемы. Участники рассмотрели ситуацию с наркопреступностью в столице, возможности организации медицинской помощи, реализацию проектов по профилактике употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи.

Впервые в столице в Партизанском районе с уборкой дворовых территорий коммунальщикам начал помогать частник



Коммерческую организацию выбирали по результатам конкурсных торгов.

ЖКХ уже успело сэкономить за счет проведения этих работ немалую сумму – 50%. Вырученные средства уже позволили закупить новые малые архитектурные формы для благоустройства. Во время субботников их установят с участием горожан. Вместе с тем, контроль за выполнением работ осуществляют коммунальщики и жители домов. Однако серьезных нарушений за несколько месяцев работы этой коммерческой организации не было. Александр Юхно, директор КУП «ЖКХ Партизанского района»: С нового года объявляем конкурс на техническое обслуживание всего жилищного фонда. Поэтому надеемся, что будет достойная конкуренция и добропорядочные подрядчики, которые позволят улучшить эксплуатацию жилищного фонда. Тем более, что Партизанский район – один из самых старых районов, много малоэтажных жилых домов. Нам необходимо, чтобы это был подрядчик, который сильный, и достойно будет обслуживать данные жилые дома. В Минске прошел конкурс профессионального мастерства среди работников службы питания



29 участников, среди которых повара, шеф-повара, официанты, бармены и кондитеры, соревновались за звание лучшего в своей номинации. Конкурсанты стремились не только представить своё мастерство, но и разнообразить меню столичных ресторанов новыми блюдами.

Андрей Синяк, ресторатор, организатор конкурса: Блюда, которые разработаны, они все абсолютно новые. Отличие от других конкурсов в том, что из них 60-70% займут место в меню ресторанов, повара которых выступали. Или в других. Анастасия Примако, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

В первую очередь, ставилась цель улучшить качество и культуру обслуживания. Ну и, конечно же – повысить уровень профессионального мастерства. Этот конкурс всегда очень интересный. В Мингорисполкоме приняли решение об оздоровлении притоков Свислочи и благоустройстве прилегающих территорий



Особый подход используют при очистке русла реки. В комплексе укрепят береговую линию, обустроят велодорожки, установят туалеты.

В ближайшие годы на некоторых городских водохранилищах проведут зарыбление. Детальный план мероприятий уже разработан для каждого района Минска. Наталья Алейникова, заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Если, например, Центральный, Ленинский, Заводской районы давали свои предложения по мероприятиям именно по речке Свислочь, то Первомайский, Партизанский районы основной упор делали на мероприятия именно по благоустройству берегов Слепянской водной системы. Задача поставлена приступить к этим работам немедленно. Мы рассчитываем, что этот план мероприятий, который сегодня утвердили, охватит где-то с 2016 года (то, что можно в этом году, будем делать) вплоть до 2020 года. Преобразилась зеленая зона на улице Евфросинии Полоцкой



На месте высохшего водоема теперь ухоженный пруд, а вокруг него новые беседки, скамейки и дорожка из декоративной плитки. Появился здесь и маленький водопад.

Украшают спуск забавные лягушка, черепаха и крокодил. Вскоре сквер обрастет еще и новыми деревьями и кустарниками, появится дополнительное освещение. Николай Остапенко, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района г. Минска»: Планируем дополнительно высадить ещё около 120 кустов и 15-20 дополнительных деревьев. Планируется ещё выполнить работы по освещению – будет дополнительно установлено ещё несколько столбов или на мачтах световых дополнительные прожектора будут поставлены Реставрация настенной живописи Свято-Петро-Павловского собора претендует на награду ведущей европейской организации в области наследия «Европа Ностра»



К слову, Петропавловский собор – самый древний из сохранившихся памятников архитектуры в Минске. За свою многовековую историю храм несколько раз расписывали и обновляли. Заявка на награду уже подана. Результаты станут известны в первой половине следующего года.