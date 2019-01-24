Всё о СОП в одном материале: кто в него ставит, что влечёт и как обжаловать

Елена Симакова: На сегодняшний день постановления определяют, что признать ребёнка находящимся в СОП может Координационный совет. Это коллегиальный орган, который состоит из представителей различных ведомств, различных структурных подразделений, районных исполнительных комитетов, администраций районов в городе. И коллегиально будет определяться наличие либо отсутствие СОП.

Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Республики Беларусь: СОП определяется Кодексом РБ о браке и семье, как неудовлетворение жизненных потребностей ребёнка, нарушение некоторых его прав, а также ситуация, когда вследствие безнадзорности, отсутствия достаточного контроля со стороны родителей, ребёнок совершает деяние, содержащее признаки преступления, правонарушений. В основном Кодексе даётся определение вот такого положения, это, можно сказать, неблагоприятная для ребёнка обстановка.

В Беларуси появились чёткие правила по определению детей в социально опасном положении. Что такое СОП-статус и как его распознать?

Какие последствия этот статус влечёт за собой?

Елена Симакова:

Нужно понимать, что СОП – это неблагоприятная для детей обстановка, это не юридический статус, который влечёт за собой какие-то последствия, как некоторые другие статусы. Это ситуация, которая требует вмешательства только с той целью, чтобы создать в семье нормальную для ребёнка обстановку. Когда будет принято решение о том, что ребёнок находится в СОП, соответственно, будет приниматься мера, что нужно сделать родителям, государственным органам, возможно, другим членам семьи и другим гражданам, которые могут чем-то помочь этой семье, в том числе общественные организации, которые могут подключиться и оказать помощь семье.

На что стоит обратить внимание, что у ребёнка не всё хорошо? Куда обращаться?

Елена Симакова:

Подозрение – это такое дело, конечно, который вправе каждый гражданин, который считает, что, по его мнению, в этой семье что-то не так и с ребёнком происходит что-то неблагополучное, он может информировать об этом по прямым телефонным линиям, которые существуют и в отделе образования, и в социально-педагогическом районном центре, и круглосуточные линии функционируют. Информировать о том, что по его мнению, в конкретно этой семье есть неблагоприятная для ребёнка обстановка.

Что происходит, если ребёнок получил этот статус?

Елена Симакова:

Идёт оказание помощи этой семье, т. е. надо понимать, что в этом случае привлекаются все ресурсы местного сообщества к этой семье и те же общественные организации, которые сегодня в некоторых случаях предоставляют и проживание для таких мам с ребёнком, и возможности оказания материальной помощи, гуманитарной помощи в виде одежды, обуви. Это комплекс мероприятий по тому, чтобы создать для ребёнка благоприятную обстановку и не более того.

Могут ли родители обжаловать это решение?

Елена Симакова:

Да, действительно, предусмотрен постановлением порядок обжалования. Прежде всего, он обжалуется в тот орган, которые создал Координационный совет. Если это город, администрация района, если исполком, то в исполкоме обжалуется и затем уже обжалуется в суд. Но следует понимать, что обжалование таких решений не приостанавливает их действия, и здесь необходимо руководствоваться интересами ребёнка. Ребёнок не может жить в неблагоприятной обстановке. Родители, конечно, вправе обжаловать, но в это время работа будет проводиться.