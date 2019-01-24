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Костюмы, реквизит, афиши и фотографии разных лет. Уникальная выставка открылась к 60-летию Белгосцирка

24 января 2019 08:49
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Новости Беларуси. Белгосцирк готовится отпраздновать 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь предстоящего праздника в столице открылась уникальная выставка.

Костюмы, реквизит, афиши и фотографии разных лет. Уникальная выставка открылась к 60-летию Белгосцирка-1

На ней представлены цирковые афиши и фотографии разных лет, а также костюмы и реквизит, которые артисты цирка используют и сегодня. Зрители могут рассмотреть в деталях наряды воздушных гимнастов, гири, которыми жонглируют силачи, и прочие цирковые предметы с историей.

Костюмы, реквизит, афиши и фотографии разных лет. Уникальная выставка открылась к 60-летию Белгосцирка-4

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белорусского государственного цирка:
1 февраля мы открываем программу, посвященную нашему чудесному дому. Она так и называется «Чудесный дом». В этой программе речь пойдет не только о Белгосцирке, но и о той основе, которая заложена под Белгосцирком.

Костюмы, реквизит, афиши и фотографии разных лет. Уникальная выставка открылась к 60-летию Белгосцирка-7

Марина Татаревич, директор художественной галереи «Университет культуры»:
У нас в галерее цирковое искусство презентуется, наверное, впервые. Выставка расположилась на всех четырех залах галереи. Она очень яркая, необычная.

Костюмы, реквизит, афиши и фотографии разных лет. Уникальная выставка открылась к 60-летию Белгосцирка-10

Юбилейный вечер в Белгосцирке пройдет 11 февраля. Именно в этот день 60 лет назад на цирковой арене состоялась премьера первой белорусской программы. Праздник соберет знаменитых артистов и поклонников циркового искусства.

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# Цирк # общество # Витаутас Григалюнас # Марина Татаревич # Фотофакт

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