Новости Беларуси. Центр подготовки и применения беспилотных авиакомплексов пополнился новинками вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти устройства могут вести разведку и днем и ночью при любой погоде. Современный беспилотный авиационный комплекс Supercam S-100 в режиме реального времени отслеживает местонахождение объекта. С его помощью можно получать, передавать и записывать всю необходимую информацию.

Игорь Завидняк, начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы выполняем задачи проведения воздушной разведки и днем и ночью. Поиск объектов, обнаружение, выдача координат, выдача координат для огневых средств, а также подтверждение результатов огневого поражения.

Управление такими беспилотниками ведется с модернизированного наземного мобильного пункта. Они способны действовать абсолютно автономно и в различных условиях.