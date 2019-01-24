Новости Беларуси. Центр подготовки и применения беспилотных авиакомплексов пополнился новинками вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Центр подготовки и применения беспилотных авиакомплексов пополнился новинками вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти устройства могут вести разведку и днем и ночью при любой погоде. Современный беспилотный авиационный комплекс Supercam S-100 в режиме реального времени отслеживает местонахождение объекта. С его помощью можно получать, передавать и записывать всю необходимую информацию.
Игорь Завидняк, начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Мы выполняем задачи проведения воздушной разведки и днем и ночью. Поиск объектов, обнаружение, выдача координат, выдача координат для огневых средств, а также подтверждение результатов огневого поражения.
Управление такими беспилотниками ведется с модернизированного наземного мобильного пункта. Они способны действовать абсолютно автономно и в различных условиях.