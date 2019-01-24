Кем и как можно подработать на II Европейских играх

Евгений Борисюк: Не куда он хочет. Будет происходить отбор, обучение и если человек более предрасположен к языкам, то, естественно, он пойдёт в официанты, чтобы общаться с людьми. А у кого-то там будет такая физическая работа, например, если навыки кулинарии развиты, их отправят на ту работу, которую они смогут выполнить лучше.

Каждый желающий может записаться, куда он хочет?

Сейчас мы формируем окончательно наши отряды. С марта, февраля у людей начнется уже обучение, их будут обучать языкам, охране труда, истории игр.

Кто может стать членом сервисного отряда? Любой желающий или только члены БРСМ?

Евгений Борисюк:

Стать может абсолютно любой желающий. Главное, чтобы ему было 18 лет и белорусское гражданство.

Как будет проходить обучение?

Евгений Борисюк:

Перед обучением все пройдут медкомиссию, которая определит уровень здоровья, мало ли, может есть какие-то заболевания, из-за которых нельзя допускать на кухню. Мы отвечаем за питание. Потом будет проходить обучение на базе БНТУ. Будет проходить обучение по охране труда, гигиене на рабочем месте, пожарной безопасности. По мере готовности места, где будет располагаться основная столовая, людей будут приводить на место, чтобы они разбирались, смотрели, как к этому лучше идти, отрабатывали какие-то пути перемещения, привыкали.