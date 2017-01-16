Всё о бюджете Минска-2017: на что потратят и на чём заработают?

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о бюджете Минска. Каков он в 2017 году? И как планируется распределить эти средства? Сколько получит столичное здравоохранение, образование, транспорт и другие сферы, и отрасли, без которых невозможна жизнь большого города? На эти и другие вопросы ответил заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома Сергей Бурачевский.

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