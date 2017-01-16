Зарплаты, коммуналка: на что гарантированно не сократят расходы бюджета Минска в 2017 году

Новости Беларуси. О расходной части бюджета столицы Беларуси рассказали в «Большом городе».

Сергей Бурачевский, заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома:

Расходная часть бюджета традиционно построена, прежде всего, на выполнении защищённых статей расходов.

Это зарплата, коммунальные услуги, траснферты населению, медикаменты, продукты питания.

Также на реализации инвестиционной программы города Минска – строительство и реконструкция объектов города. И на субсидировании жилищно-коммунальных и транспортных услуг города. Если рассматривать структуру бюджета 2017 года, то около 40% всех средств – это около 2 миллиардов рублей – направляются на финансирование защищённых первоочередных социальных статей. Около 20% бюджета направляется на финансирование капитальных расходов, связанных со строительством, реконструкцией, капитальными ремонтами школ, садов, учреждений здравоохранения и приобретением оборудования, соответственно. Довольно значительную часть, 25% бюджета – это 1,2 миллиарда рублей, мы должны будем направить в этом году в республиканский бюджет.