Прямой эфир

Сокращены расходы на развитие ЖКХ Минска в бюджете на 2017 год

16 января 2017 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О финансировании жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренном минским бюджетом, рассказали в «Большом городе».

Сергей Бурачевский, заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома:
Жилищно-коммунальное хозяйство у нас – такая отрасль, которая, вроде бы, занимает около 12% расходов бюджета.

И, если говорить об абсолютной цифре – около 310 миллионов рублей в бюджете на развитие жилищно-коммунального хозяйства.

И хотелось бы отметить, что в этом году эта сумма – меньше, чем в прошлом году, на 26-30 миллионов рублей, что связано с оптимизацией и совершенствованием жилищно-коммунального хозяйства, которое было проведено в 2016 году. Основная часть средств направляется на содержание сооружений благоустройства города Минска – это более 50%, на капитальный, текущий ремонты жилищного фонда и на субсидирование жилищно-коммунальных услуг за счёт средств бюджета. На уровне прошлого года остаются содержание улично-дорожной сети города Минска, объектов освещения и объектов зелёного хозяйства. Эти статьи не поднимались, они остаются на уровне, даже можно сказать, что 0,98 – 0,97%. 

Всё о бюджете Минска-2017: на что потратят и на чём заработают?

# общество # Бюджет Минска

Другие новости рубрики

Все новости
На здравоохранение и образование в Минске выделят на 11% больше бюджетных средств
16 января 2017 17:26

На здравоохранение и образование в Минске выделят на 11% больше бюджетных средств

Школа в Масюковщине и детсад в Восточном: где в Минске в 2017 году откроют учреждения образования?
16 января 2017 17:25

Школа в Масюковщине и детсад в Восточном: где в Минске в 2017 году откроют учреждения образования?

Отделения в минских больницах №4 и 6 введут в эксплуатацию в 2017 году
16 января 2017 17:24

Отделения в минских больницах №4 и 6 введут в эксплуатацию в 2017 году