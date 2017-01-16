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Школа в Масюковщине и детсад в Восточном: где в Минске в 2017 году откроют учреждения образования?

16 января 2017 17:25
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Новости Беларуси. Какие объекты системы образования введут в эксплуатацию в Минске, рассказали в «Большом городе».

Сергей Бурачевский, заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома:
Образование у нас финансируется в рамках Государственной программы «Образование и молодёжная политика». Все средства – это около 790-800 миллионов рублей – практически полностью направляются на защищённые статьи расходов, которые не подлежат секвестру: зарплата и расходы бюджетных учреждений.

Также в этой сфере планируется ввести в эксплуатацию ряд объектов.

В частности, это дошкольные учреждения и общеобразовательные школы в густонаселённых районах жилой застройки города Минска. Это – Каменная Горка-1,2, Масюковщина, школа, также в посёлке Восточный детское дошкольное учреждение и на улице Одинцова, по-моему, там после реконструкции будут вводиться тоже детское дошкольное учреждение. 

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# общество # Социальная инфраструктура

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