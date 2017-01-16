Как платить за воду в Минске и где отменили поворот с проспекта Победителей: новости «Большого города»

Новости Беларуси. Обзор самых важных и интересных событий в «Большом городе» за минувшую неделю. Более 500 праздничных мероприятий прошли в Минске во время акции «Наши дети»



В них приняли участие более 133 тысяч юных минчан. Самым ярким событием этого праздника стало благотворительное выступление во Дворце Республики.

1,5 тысячи детей посмотрели новогоднее представление в Белгосцирке. Национальный академический театр имени Янки Купалы впервые организовал благотворительное театрализованное шоу «Золушка». И это – далеко не полный перечень всех благотворительных мероприятий, состоявшихся в рамках акции «Наши дети». Минск переходит на интеллектуальную транспортную систему



В частности, на проспекте Победителей появятся беспроводные датчики и умные видеокамеры. Так, информацию о транспортных потоках можно будет получить в режиме «онлайн», а также гибко управлять траффиком.

Одно из последних новшеств – отмена левого поворота с проспекта Победителей на Машерова со стороны Немиги. Водителям предоставили два варианта объезда: проехать на перекрестке прямо и развернуться в районе улице Гвардейской или повернуть направо, на проспект Машерова, и развернуться там. Юрий Важник, председатель ОО «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте»:

В Минске внедряется система видеодетектирования дорожного движения. Это значит набор различных гаджетов, не только видео. Там датчики геомагнитные, датчики, которые используют блютуз-принцип. Сейчас система АСУ дорожного движения работает, но для интеллектуализации нужна вот эта обратная связь. В данном случае объекты 1-го городского кольца и 2-го городского кольца будут оснащены в первую очередь. В Мингорисполкоме утверждена программа капремонта многоэтажек



В 2017 году объемы работ увеличены почти в два раза. Преобразить планируется больше 100 жилых домов.

В первую очередь, рабочие придут в те, которые стоят, как минимум, четверть века. В них заменят кровлю, проведут тепловую модернизацию и реставрацию фасадов. А также заменят больше 200 лифтов. Новый способ внести показания счётчиков воды для минчан



Минск подключился к услуге ЕРИП по предоставлению возможности вносить данные в момент оплаты коммунальных услуг.

Теперь для этого не надо звонить или отправлять СМС. Система сама передаст показания для начисления платы за текущий месяц. На ее размер такой способ внесения данных не повлияет. Все поликлиники Минска перешли на систему электронных амбулаторных карт и рецептов



Вместо большой бумажной карты теперь достаточно принести доктору пластиковую с электронным ключом, и врач увидит всю историю болезни. Во всех государственных аптеках можно покупать лекарства по электронному рецепту.

Чтобы получить его, необходим только паспорт и всего лишь 10 минут времени. Полную информатизацию столичной сферы здравоохранения планируют завершить в 2018 году. Новогодний огонек для горожан элегантного возраста впервые прошел в Заводском районе Минска



Зажигательные танцы и эффектные музыкальные номера – всё это подарили нестареющим душой горожанам те, кто готов разнообразить их досуг. Сегодня в столице минчанам пенсионного возраста предоставляют целый перечень услуг.

В их числе, Университет третьего возраста. А также тем, кому это необходимо, оказывают различную социальную поддержку. Александр Дорохович, глава администрации Заводского района г.Минска:

Тех людей, которые сделали для нашей страны, для нашей независимости, для нашего благосостояния очень много, мы решили их окружить заботой, вниманием, решили подарить им такой праздник В Минск пришла оттепель



Для жителей столицы это значит не только уход сильных морозов, но и опасность падения льда и снега с кровель домов.