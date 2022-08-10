Всё начинается с подготовки сырья. Какой путь проходит хлеб перед тем, как попасть на стол?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Производство хлебобулочной продукции начинается с подготовки сырья. Путь хлеба от поля до стола непрост. Зерно проходит через десятки рук и машин.

Андрей Чижевский, агроном:

Агрономы приезжают на поле, смотрят, чтобы зерновые культуры были готовы по влажности к уборке. Комбайн убирает, подъезжает машина, высыпает, везет на зерноток, там происходит сушка зерна. Сушка зерна – важный технологический этап, завершающий его обработку. Но перед тем как к нему приступить, зерно должно пройти еще несколько видов очистки.

Денис Титовец, оператор сушильного комплекса:

К нам поступает с поля зерно с процентом влажности 18 в среднем, потом мы подаем его в загрузочный бункер, с загрузочного бункера поступает на элеватор. Элеватор поднимает наверх, потом сбрасывает на очистительную машину. С машины очистительной попадает на норию, нория подает наверх, и загружается шахта.

В шахту помещается чуть больше 100 тонн. После ее полной загрузки включается процесс сушки. Зерно попадает в котлы, циркулирует по кругу и сушится с помощью теплого воздуха. Затем зерновые культуры засыпаются в бункер и отвозятся на склад или же прямиком на мельницу. Андрей Чижевский:

Говорить еще рано об объемах, потому что на сегодня в нашем хозяйстве убрано 13 % от общей площади. Общая площадь у нас в этом году составляет 7 900 зерновых, озимых и яровых. Как показывает начало уборки, 67 центнеров, я считаю, это еще пока нормальный показатель урожайности.

О том, что хлеб – всему голова, мы знаем с детства. Это самый незаменимый продукт, и производство хлеба всегда было на первом месте. Им занимались и большие хлебозаводы, и маленькие пекарни. Об этапах приготовления этого продукта нам рассказали сотрудники столичного хлебозавода.

Юлия Чимбур, начальник производственно-технологической лаборатории хлебозавода:

Мы находимся в тестоприготовительном отделении, где происходит замешивание теста, технолог проверяет качество на каждом этапе производства. Начинается все с приготовления заварки. Она готовится из муки, горячей воды и солода. Затем происходит ее осахаривание, заквашивание, сбраживание. И только после этого переходим к готовке теста.

Валерия Яскевич:

Замешивание теста – процесс автоматизированный. Согласно рецептуре, ингредиенты заносятся в программу компьютера и поступают в тестомесильную машину. Готовая масса отправляется к тестоделительной машине, делится там на кусочки нужного размера. Юлия Чимбур:

А также здесь происходит процесс формования будущего хлеба. Затем начинается процесс выпекания нашего изделия. По готовности хлеб обычно подается ленточными транспортерами на циркуляционные столы, оттуда его перекладывают на стеллажи, где он хранится до момента отправки в торговую сеть.

Юлия Чимбур:

Хлеб, выходящий из печи, опрыскивается водой, это ускоряет процесс остывания, а также придает изделию глянцевую корочку. Валерия Яскевич:

Жаль, вам не передается этот аромат. Украшение караваев, как и выпечка любого хлебобулочного изделия, кропотливая и искусная работа: каждый завиточек, каждый листочек лепится вручную.