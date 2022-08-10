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Ещё неделя – и готово. Южные районы Минской области завершают массовую жатву

10 августа 2022 14:51
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Новости Беларуси. Южные районы завершают массовую жатву, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На последних гектарах работают аграрии Стародорожского, Клецкого, Несвижского и Любанского районов. Всего в области убрана почти половина площадей от плана. Общий каравай – более 900 тысяч тонн.  

Ещё неделя – и готово. Южные районы Минской области завершают массовую жатву-1

Из них почти 27 тысяч тонн намолотили в Солигорском районе при средней урожайности 47 центнеров с гектара. На сельхозпредприятии «Горняк» пройдено больше половины площадей. На полях с пшеницей и тритикале работает семь комбайнов. Почти все экипажи перешагнули тысячный рубеж. И здесь задача стоит намолотить свыше 10 тысяч тонн зерна.  

Ещё неделя – и готово. Южные районы Минской области завершают массовую жатву-4

Константин Липай, директор сельхозпредприятия «Горняк»:  
Практически завершили уборку озимого тритикале, осталось немного семенные посевы. Сейчас ведем активно уборку озимой пшеницы. У нас госзаказ – 2 200 сдать на продовольственной пшенице. Мы уже 1 000 закрыли. Еще дней семь, и уборка у нас будет завершена.  

Ещё неделя – и готово. Южные районы Минской области завершают массовую жатву-7

Аграрии хозяйства параллельно готовятся к посевной. Уже запахано свыше 400 гектаров под озимый рапс, вносятся удобрения. К посеву приступят на следующей неделе.  

# Уборочная кампания # общество # Константин Липай # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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