Ещё неделя – и готово. Южные районы Минской области завершают массовую жатву

Новости Беларуси. Южные районы завершают массовую жатву, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На последних гектарах работают аграрии Стародорожского, Клецкого, Несвижского и Любанского районов. Всего в области убрана почти половина площадей от плана. Общий каравай – более 900 тысяч тонн.

Из них почти 27 тысяч тонн намолотили в Солигорском районе при средней урожайности 47 центнеров с гектара. На сельхозпредприятии «Горняк» пройдено больше половины площадей. На полях с пшеницей и тритикале работает семь комбайнов. Почти все экипажи перешагнули тысячный рубеж. И здесь задача стоит намолотить свыше 10 тысяч тонн зерна.

Константин Липай, директор сельхозпредприятия «Горняк»:

Практически завершили уборку озимого тритикале, осталось немного семенные посевы. Сейчас ведем активно уборку озимой пшеницы. У нас госзаказ – 2 200 сдать на продовольственной пшенице. Мы уже 1 000 закрыли. Еще дней семь, и уборка у нас будет завершена.