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И друг, и помощник. Как проходят будни социального работника?

10 августа 2022 14:50
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Новости Беларуси. Социальный работник из Московского района Валентина Полхлебова стала победителем конкурса «Минский мастер – 2022», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для своих подопечных она уже шесть лет и друг, и помощник, и психолог – все в одном.  

Познакомилась с буднями профессионала своего дела корреспондент Мария Царикевич.  

И друг, и помощник. Как проходят будни социального работника?-1

Принести лекарства, помочь с продуктами и даже просто поговорить за жизнь. В профессии социального работника все держится на людях, на их умении, но главное – душа. Валентина Леонидовна Полхлебова уже 6 лет в профессии, представляет Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района.  

И друг, и помощник. Как проходят будни социального работника?-4

Валентина Полхлебова, социальный работник Территориального центра социального обслуживания населения Московского района:  
Работаю я с особенными категориями людей – невидящими. Они такие же, как и мы. Они занимаются спортом, ходят в театры, посещают бассейны. Много у меня молодых людей, девочек, которые работают массажистами. Я их и руки, и ноги, и глаза.  

Всегда рада помочь. Говорит, самое главное в работе – открытость и доброта. Никакой лени и огромное желание.  

Подробнее в видеоматериале.  

# Социальная помощь # общество # Валентина Полхлебова # Мария Царикевич # Ольга Гордиевская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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