И друг, и помощник. Как проходят будни социального работника?

Новости Беларуси. Социальный работник из Московского района Валентина Полхлебова стала победителем конкурса «Минский мастер – 2022», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для своих подопечных она уже шесть лет и друг, и помощник, и психолог – все в одном.

Принести лекарства, помочь с продуктами и даже просто поговорить за жизнь. В профессии социального работника все держится на людях, на их умении, но главное – душа. Валентина Леонидовна Полхлебова уже 6 лет в профессии, представляет Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района.

Валентина Полхлебова, социальный работник Территориального центра социального обслуживания населения Московского района:

Работаю я с особенными категориями людей – невидящими. Они такие же, как и мы. Они занимаются спортом, ходят в театры, посещают бассейны. Много у меня молодых людей, девочек, которые работают массажистами. Я их и руки, и ноги, и глаза.

Всегда рада помочь. Говорит, самое главное в работе – открытость и доброта. Никакой лени и огромное желание.