Молодёжные парламенты могут появиться в каждом регионе. Никита Рачиловский рассказал о будущих проектах

Новости Беларуси. Идея создания молодежных парламентов во всех регионах обсуждается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это создаст возможность для творческого, личностного и профессионального роста молодых людей.

Для воплощения в жизнь идей молодежи в Беларуси действуют бизнес-инкубаторы, отраслевые лаборатории, ресурсные центры и технопарки. Решить многие вопросы возможно при тесном партнерстве общественных организаций и государства. Именно такое сотрудничество позволяет объединить молодых лидеров и активистов. Действующая система поддержки молодежи представляет возможность каждому заявить о себе и реализовать свои амбиции. Так, например, проект Молодежного парламента «Команда будущего» готовит молодых лидеров и помогает сформировать у студентов управленческий потенциал.