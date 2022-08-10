Молодёжные парламенты могут появиться в каждом регионе. Никита Рачиловский рассказал о будущих проектах

Новости Беларуси. Идея создания молодежных парламентов во всех регионах обсуждается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это создаст возможность для творческого, личностного и профессионального роста молодых людей.
Новости Беларуси. Идея создания молодежных парламентов во всех регионах обсуждается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это создаст возможность для творческого, личностного и профессионального роста молодых людей.
Для воплощения в жизнь идей молодежи в Беларуси действуют бизнес-инкубаторы, отраслевые лаборатории, ресурсные центры и технопарки. Решить многие вопросы возможно при тесном партнерстве общественных организаций и государства. Именно такое сотрудничество позволяет объединить молодых лидеров и активистов. Действующая система поддержки молодежи представляет возможность каждому заявить о себе и реализовать свои амбиции.
Так, например, проект Молодежного парламента «Команда будущего» готовит молодых лидеров и помогает сформировать у студентов управленческий потенциал.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Как только начнется сентябрь и молодежь будет на местах, школьники, студенты, учащиеся из колледжей, мы начнем с ними встречаться, начнем с ними беседовать и проведем дополнительную линию в рамках «Команды будущего» уже и для школьников, и для обучающихся, чтобы они могли себя попробовать на такой же платформе «Команда будущего» наравне со студентами высших учебных заведений. Для того чтобы они приобрели навыки ораторского мастерства, чтобы больше узнали про дресс-код, как нужно, грубо говоря, вести себя на деловых переговорах, работать со СМИ и как нужно доносить свою гражданскую позицию.
Для поддержки молодежи создаются специальные фонды, ведется банк данных талантливых молодых людей, назначаются стипендии лучшим студентам, аспирантам и докторантам, выделяются гранты на выполнение научно-исследовательских работ.