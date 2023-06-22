«Совместно нажитый долг». Кто должен оплачивать кредиты после развода?

Свадебное платье, букеты, лимузины и марш Мендельсона. Кажется, что семейная жизнь будет долгой и счастливой, однако не у всех браков хороший конец. Ссоры, склоки и скандалы – порой развод превращает жизнь в настоящий ад. Юристы утверждают: сохранить нервы поможет брачный контракт. О том, как после расставания достойно разделить имущество, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Снежана Бахорина, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Во-первых, вы составляете брачный договор – будущие долги можно, наверное, прописать. На кого оформлен кредит, того и долг будет, пожалуйста.

Алеся Лакина:

Если просто второму супругу не дают этот кредит, и мы оформим на тебя, а выплачивать буду я. Второй супруг надеется, что будут выплачивать.

Снежана Бахорина:

Во-первых, если мы берем общее правило, то если вы в период брака берете кредит на какие-то потребительские нужды, то считается, что этот кредит расходуется на семью. То есть каждый по 1/2 этого кредита якобы себе получает. Если вы хотите по 1/2 каждый загасить, то в брачный договор это можно не включать. Если вы хотите, чтобы один из супругов брал, тогда, пожалуйста, описывайте это в брачном договоре. Опять же, долги супругов – это точно такое же совместно нажитое, совместно нажитый долг. То есть в период брака взяли, потратили, соответственно, оба должны по половине этого кредита отдать банку.