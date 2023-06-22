«Правда за нами». Более 4 тысяч человек пришли почтить память павших в «Тростенец»

Новости Беларуси. Беларусь вспоминает трагические события 22 июня 1941 года. Александр Лукашенко по традиции в этот день обратился к соотечественникам. Глава государства отметил, что нечеловеческая жестокость не сломила волю нашего народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зная не понаслышке об ужасах войны и цене Победы, белорусы сохраняют историческую правду, укрепляют государственный суверенитет и единство нации во имя мира на родной земле. Мероприятия по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа проходят сегодня по всей стране. И прямо сейчас несколько тысяч горожан и гостей Минска находятся в мемориальном комплексе «Тростенец». На площадке «Врата памяти» работает Оксана Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

Этот трагический день для нашей страны мы провожаем с тысячами неравнодушных минчан и гостей столицы, которые сегодня, в этот вечер, пришли почтить память безвременно ушедших в вечность жертв в мемориальном комплексе «Тростенец».

Начался масштабный городской митинг чуть более получаса назад с колокольного звона и прослушивания записи голоса Левитана о начале Великой Отечественной войны. Сразу после тематического представления участники реквиема (среди них немало семей и молодежи) склонили головы в память о павших, но непокоренных. Совсем недавно минуту молчания здесь отсчитал метроном.

Вспомним павших мы, молча и стоя. Всех погибших нашей страны. Вечная память павшим героям, вечная память жертвам войны. Объявляется минута молчания.

Оксана Семашко:

В этот момент участники митинга сказали свое безмолвное спасибо тем, чья мирная жизнь оборвалась в 1940-х с приходом войны. Ведь в те страшные годы кто-то ковал победу на передовой, партизанил, трудился на производстве. Подсчитано, если почтить минутой молчания память каждого погибшего в годы Великой Отечественной, мир больше чем полвека остался бы безмолвным. Давайте послушаем, о чем в тот момент задумались участники митинга.

Каждый раз, когда мы с ребенком гуляем по данному мемориалу, у нас всегда волнение, переживание, что здесь погибали люди. Это всегда с содроганием сердца воспринимается. А сегодня сюда пришли для того, чтобы почтить память, сплотиться с людьми, которые пришли сюда, чтобы почтить память других людей. Которые погибали, воевали. Хотелось бы, чтобы больше такого не повторялось. Чтобы у нас было мирное небо над головой.

Весь этот ужас, который пережили люди нашей страны, это страшно. И, конечно же, сегодня, сейчас, мы все должны были прийти сюда и почтить память. Мы должны сейчас нашим детям, всем, кто в наше время живет под мирным небом, просто показать пример.

Я хочу стать военным, потому что мне эта профессия нравится. Там можно мир защищать.

Оксана Семашко:

Несмотря на столь поздний час, люди продолжает прибывать. И, похоже, сейчас здесь уже больше четырех тысяч участников. Следует отметить, что те, кто не смог сюда попасть, в этот момент могут за всем происходящим наблюдать на уличных экранах по всему городу. Наш телеканал «Столичное телевидение» в этом году организовал трансляцию.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы, конечно же, все скорбим о тех невинно погибших людях. И у этого огромного преступления нет срока давности, как и нет срока давности у нашей памяти, которую мы пронесем сквозь года и передадим дальше, сквозь поколения. Поэтому я желаю всем мирного неба и благополучия в жизни.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Безусловно, это дата памяти, памяти по тем героям того времени, по миллионам погибших, по миллионам сломанных судеб. Мы видим, что цинично эта дата старается западными политиками не упоминаться вообще, что ее как бы не было. Но это попытка, чтобы скрыть эту чудовищную, бесчеловечную бойню, которую они развязали, чтобы переписать историю. Но правда за нами. И эта правда, трагическая, но правда, которую мы не имеем права забывать. Потому что это светлая память, это святая память о наших предках и наших людях.