«Всё говорит, всё в глаза глядит. А, может, гипнозом владеет?». Минской пенсионерке отремонтировали новые окна на 1400 рублей

Несмотря на то, что стекло известно человечеству в течение пяти тысяч лет, стеклить окна начали только в средние века. Оконное стекло ценилось очень дорого. И, когда владелец замка уезжал надолго, то стекло из окон вынимали и бережно хранили до следующего приезда владельца. Героиня сюжета «Добро пожаловаться» хозяйкой драгоценного окна стала поневоле. Некоторые бизнесмены пытаются прорубить не окно, а прореху в нашей жизни.

Продавцы кастрюль и пылесосов. Оконщики и фильтрщики. Пару лет назад они вышли на арену отечественного бизнеса, и с тех пор своим ударным трудом бьют по кошелькам наивных белорусов. Неделю назад этот кошмар бессовестно постучался и в квартиру 76-летней минчанки, инвалида второй группы, Алины Волковой.

Алина Волкова:

Позвонила девушка, сказала, что уже срок, которые Ваши окна ставили, можно бесплатно обслуживание сделать, если мелкий ремонт, то это бесплатно: «Если большие детали, тогда Вы будете платить. Не волнуйтесь. Приедет молодой человек, он всё Вам объяснит».

Женщина и не подозревала, что речь идёт о гастролирующих в её районе сетевиках. Тех самых, которые под любым предлогом пробираются в квартиры белорусов, а затем навязывают ненужные товары или услуги за баснословные деньги. Молодых людей, посетивших квартиру женщины, нисколько не смутило, что окна ПВХ у бабушки Алины были установлены лишь два года назад. Сотрудники фирмы убедили –практически новые окошки нуждаются в руках мастера.



Они отрегулировали замки на окнах, заменили уплотнитель и выставили пенсионерке счёт – 1400 рублей. Женщина изумилась ценнику, но отдала все сбережения до последней копейки, и ещё осталась должна.

Алина Волкова:

Приезжает высокий, симпатичный хлопец, такой добрый, такой ласковый, всё «ля-ля-ля, ля-ля-ля». Со мной разговаривал, тут всё замерял. Такой хороший. Девочка милая, вы бы тоже клюнули на него – высокий, красивый, такой добрый, всё говорит и говорит, всё в глаза глядит. А может, он и гипнозом владеет?

Минчанка внесла 900 рублей, а недостающую сумму пошла одалживать по соседям. Бабушка Алина одинока, и обратиться ей было больше не к кому.



Игорь Юшкевич:

Обратилась ко мне с просьбой одолжить 400 рублей. Сумма немаленькая, спросил для чего. Бабушка сказала, что надо рассчитаться за окна. Я пошёл просто к нашему участковому Человек, 76 лет, вторая группа инвалидности.

Как можно было, вообще, брать такие деньги, я не понимаю? Неравнодушный сосед, до глубины души возмущённый поведением оконщиков, поспешил в милицию, а затем позвонил юристам и на «горячую линию» телеканала. А, между тем, год назад сотрудники «Делиз-групп» уже становились героями нашей программы.



В тот раз для наших героев всё закончилось благополучно. Но сколько тех, кто после ухода красноречивых менеджеров украдкой утирает слёзы.

Кстати, лучшие жертвы агрессивно настроенного продажника – одинокие, психологически неустойчивые люди. Ими, априори, легче манипулировать. За них некому заступиться. Постороннему человеку стоит проявить лишь малую толику внимания и одинокая бабушка готова расстаться с последними сбережениями.

Дарина Гулюта, юрист:

На данный момент участились жалобы потребителей, они поступают ежедневно на различного рода сетевиков. Фильтры, окна, пылесосы. Уважаемые потребители, будьте внимательны, кого Вы впускаете в квартиру и для чего.

Пока сотрудники милиции проводят свою проверку, мы решились на свою. Для чего, точно так же, как и год назад, отправились в офис компании «Делиз-групп».

Офис с прежнего адреса переехал, сменилось и руководство.

Ольга Пискарёва, СТВ:

Они зарабатывают на доверчивости и оставляют пенсионеров без копейки денег. Они представляются сотрудниками коммунальных служб, и в агрессивной манере навязывают ненужные услуги по заоблачным ценам. Знаменитые столичные оконщики сегодня готовы рассказать о целях своей работы.

Директор фирмы от комментариев на камеру отказался, но в общении не отказал. И всё больше сетовал на пресловутый человеческий фактор, дескать, недобросовестные сотрудники, по личной инициативе, буквально пинками подталкивают пенсионеров к необдуманным и ненужным тратам.

Но, насколько необходим минчанам такой оконный сервис в действительности?

И сколько это всё стоит, на самом деле? Ведь срок службы пластикового окна – 50 лет. И в том случае, если проблем со стеклопакетом нет, и в услугах мастера нет никакой нужды. Кстати, стоимость услуги по ремонту стеклопакета не должна превышать 40 рублей.



Дарина Гулюта, юрист:

Если Вы спонтанно приняли решение о заключении такого договора, его можно, всё же, расторгнуть. Расторгнуть его можно в нескольких случаях: если услуга оказана некачественно, или товар некачественный, и если не была доведена достоверная информация об услуге, в том числе, и информация об окончательной стоимости работ.

А это значит, что, если окончательную сумму Вам озвучили лишь после завершения работ, предварительно об этом не предупредив, платить Вы не обязаны. Возвращаясь к нашей истории, хотим отметить: руководитель фирмы своё слово сдержал, бабушке Алине вернули деньги. В этой истории для нашей героини всё закончилось благополучно.



Остальным же, цепких объятий молодых людей, трудящихся на ниве сетевого бизнеса, настоятельно советуем избегать. Невероятно приятно, когда журналистский труд даёт реальные плоды. Мы рады, что наше посильное участие помогло бабушке Алине вернуть не только деньги, но и веру в справедливость. Что касается вышеупомянутой фирмы, то хотелось бы сказать следующее: не всегда сделки с совестью приносят большие дивиденды.