Сколько можно заработать студентам за время летних каникул?

Летние каникулы – это невиданная роскошь, которая доступна только в детстве и юности! Но многие молодые люди используют эту роскошь с умом: успевают не только отдохнуть, но и денег заработать. А легко ли молодому человеку в нашей стране найти подработку на лето? Есть ли возможность на современном рынке труда найти себе место и реальный заработок? Подробнее – Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ».