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Сколько можно заработать студентам за время летних каникул?

13 июня 2017 08:40
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Летние каникулы – это невиданная роскошь, которая доступна только в детстве и юности!   Но многие молодые люди используют эту роскошь с умом: успевают не только отдохнуть, но и денег заработать.  А легко ли молодому человеку в нашей стране найти подработку на лето? Есть ли возможность на современном рынке труда найти себе место и реальный заработок? Подробнее – Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ».

# Трудоустройство # общество # Галина Кулаковская # Сергей Клишевич # Фотофакт

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