Сергей Горбачевский, директор сельскохозяйственного предприятия: Хочется работать и поднимать сельское хозяйство!

Не перевелись еще добры молодцы на земле белорусской! Вот один из них! Глядя на это серьезное лицо трудно признать, что перед нами юноша! В свои 28 лет Сергей Александрович Горбачевский возглавляет крупное сельскохозяйственное предприятие на Минщине. В рабочем кабинете молодой человек бывает «набегами», все свои трудовые часы проводит на объектах. Подъем в 5.30 утра, ведь через час уже планерка! В подчинении юного руководителя 180 человек! Признается, авторитет у сотрудников заработал не сразу.

Вклинится в рабочий график директора хозяйства нам удалось с трудом. Весь в заботах! За плечами молодого специалиста 2 диплома: Волковысского государственного аграрного колледжа и Гродненского сельскохозяйственного университета. Сферу деятельности выбрал не случайно. Сергей на каникулах очень часто ездил к бабушкам в деревню, бывал на фермах. Любовь к сельской жизни он впитал буквально с парным молоком.

Руководитель-универсал – залог успеха, утверждает Сергей Александрович. Чтобы твое предприятие процветало, разбираться необходимо во всем: начиная от животноводства, растениеводства и заканчивая устройством сельхозтехники. А если заниматься перекладыванием бумаг, сидя в уютном кабинете, далеко не продвинешься. Черной работы наш герой не боится.

Под его руководством 3 молочно-товарные фермы, 2 по выращиванию крупно-рогатого скота, машинно-тракторный парк, более 5 тыс. га сельхоз хозяйственных угодий и 4100 – пашни. Хлопот, как видим, поле не паханное! Вот и приходится трудиться с утра до ночи!

Компетентности и учтивости руководителя могут позавидовать даже его более опытные подчиненные.

Серьезный не по годам, он безусловно отличатся от сверстников. Если для большинства современных парней на первом месте стоят все прелести городской жизни, то у нашего героя в приоритете совсем другие ценности.

Пожелаем молодому руководителю новых достижений в его нелегком, но благородном деле!